El problema de salud que sufre Palito tras su paso por 'Supervivientes 2021': "Fatal"

A pesar de que, con el paso de los años, los famosos que se atreven a concursar en Supervivientes están cada vez más protegidos y cuidados por el programa, son muchos los participantes que sufren importantes consecuencias de salud tras su paso por la isla.

Hace unos años, Nacho Vidal confesaba haber tenido problemas con sus genitales que le causaron importantes inconvenientes en su trabajo como actor porno. Ahora, la última en pronunciarse sobre los estragos de su aventura en Honduras ha sido Palito Dominguín, participante de la edición de este 2021.

La hija de Lucía Dominguín y sobrina de Miguel Bosé ha desvelado que, desde que llegó a España, sufre algunos problemas de salud motivados por el radical cambio que ha experimentado en su alimentación diaria. En la isla, todos los concursantes pueden disfrutar de una ración mínima de arroz que le proporciona la dirección del reality cada día. A esto, se le sumará el pescado o las frutas que los robinsones logren recolectar.

Las consecuencias que ha tenido para Palito su paso por Supervivientes

La modelo ha explicado a través de sus redes sociales que no ha podido aún volver a comer como lo hacía antes de su paso por Supervivientes. "Desde que llegué de la isla la comida me sienta bastante mal, muchas de las comidas", ha empezado diciendo.

"Llevo todo el día pensando qué quiero comer y no sabía qué era lo que me apetecía de verdad. Y, ¿sabéis qué era lo que me apetecía? Arroz blanco con almendras. ¡Manda huevos! ¡Lo que he estado comiendo tres meses!", dice la joven, que desvela que ha comenzado a buscar ya dietas alternativas. "He pensado en quitarme las harinas y ver si las cosas sin gluten me sientan mejor porque la pasta me sienta fatal. La bollería también", sentencia.