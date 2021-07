Torito explota contra Yolanda Díaz en Telecinco por el debate sobre la "matria": "¡Con más de 100.000 muertos!"

Torito saltó este domingo al plató de Viva la vida con un atuendo de lo más extraño, alegando que se trataba de una sorpresa para Emma García en su última tarde al frente del programa vespertino de Telecinco. La presentadora desaparecerá a partir del próximo fin de semana para disfrutar de sus vacaciones de verano.

El colaborador explicó finalmente que había decidido acudir al espacio de Mediaset sin ropa para celebrar el Día Mundial del Nudismo, que tuvo lugar varios días antes, el pasado 14 de julio. Antes de dar paso a un vídeo, Torito soltó un piropo a sus compañeros que utilizó para lanzar un alegato político ante las cámaras.

"Estás muy guapos todos, todas y todes", dijo a los tertulianos de Viva la vida. "No puedo con el 'todes', de verdad", reconoció enseguida, mostrándose en contra del lenguaje inclusivo que han impulsado algunas ministras de Podemos, como la titular de Igualdad Irene Montero. Acto seguido, el periodista hizo alusión a la reflexión sobre el cambio del término 'patria' por el de 'matria' con la que Yolanda Díaz generó la semana pasada una gran polvareda entre los sectores mediáticos y políticos más conservadores.

El enfado de Torito con Yolanda Díaz por la palabra 'matria'

"¿Qué opinas tú de que van cambiar la palabra 'patria' por 'matria'? ¿Estarás negra, no?", le preguntó directamente Torito a Isabel Rábago, dando por hecho que la propuesta de la política será una imposición. "No voy a hablar porque...", dijo la fugaz vicesecretaria de comunicación del PP en la Comunidad de Madrid. "A mí me parece bien", opinó Emma García.

"Me parece muy bien porque podemos decir la madre matria", dijo irónico Kiko Matamoros antes de que el propio Torito se mojase, estallando contra la vicepresidenta del Gobierno. "En España estamos aquí con la pandemia que no podemos, 3.600.000 personas en paro, 400.000 en ERTE y más de 100.000 han muerto, y ahora tenemos que preocuparnos por lo de 'matria'", ha dicho a gritos el tertuliano.