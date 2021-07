El incidente al volante de Raquel Mosquera con el cámara y reportero de 'Viva la vida'

Raquel Mosquera ha recibido el alta hospitalaria tras sufrir un brote psicótico hace unos días. Por ello, el equipo de Viva la vida se desplazó hasta su casa para conocer como se encuentra, pero vivieron un percance con la que fuera mujer de Pedro Carrasco.

El reportero Sergio Silva acudió al plató de Telecinco este sábado, 17 de julio, para relatar lo que había sucedido con la peluquera en su casa: "Fue un incidente muy desagradable para mí y, sobre todo, para el cámara".

"El jueves, a las 16.00, un coche gris con Raquel Mosquera al volante, atraviesa la calle a toda velocidad impactando contra el automóvil en el que se encontraban el cámara y reportero del programa", relataba María Verdoy, reportera de Viva la vida a cámara.

El incidente al volante de Raquel Mosquera con el equipo de 'Viva la vida'

Pese a que en un principio la actitud de la peluquera fue "conciliadora", pasados más de 25 minutos, Raquel "no proporcionó lo papeles necesarios para firmar el parte amistoso y tampoco les facilita el número de póliza del mismo". De hecho, se fue rápidamente "alegando tener prisa" cuando los dos trabajadores le informaron del programa al que pertenecían. Sergio Silva, el reportero, cree que esto se debió a que la peluquera "no llevaba la documentación necesaria".

Poco después, Raquel Mosquera intervenía en directo, para aclara lo ocurrido: "No ha sido del todo así. Llamé, pedí los datos y al día siguiente le cogí la llamada, le dije que ya estaba todo arreglado para cuando puedas vayas al taller que necesites y lo arregles, me dieron un número de expediente y todo", explicó en la llamada. Sergio insiste en que no fue así y Raquel se muestra tajante: "Es absurdo, tengo el seguro a todo riesgo. Es la primera vez que entro en televisión para aclarar algo, fui muy cariñosa con vosotros", sentenciaba Raquel Mosquera en Viva la vida.