Irene Rosales comunicó hace unos días que dejaba Viva la vida debido a la presión mediática a la que estaba sometida. El anuncio generó un sinfín de reacciones y teorías, entre ellas, una posible crisis matrimonial con Kiko Rivera.

La sevillana zanjó los rumores a través de una nota de voz que envió al programa Viva la vida: "Estoy aguantando muchas tonterías y muchas especulaciones estúpidas pero, bueno, me da igual", comenzó explicando la mujer de Kiko Rivera.

La tajante respuesta de Irene Rosales a los rumores sobre su supuesta separación con Kiko Rivera

"Estoy bien, Kiko y yo estamos muy bien, que no nos vamos a separar, ni nada de eso. Y que tampoco voy a entrar en ningún reality, que se está diciendo que si voy a entrar en GH VIP y ni de coña, no, no, no", sentenció Irene Rosales.

"Así están las cosas. Así de contundente y claro ha hablado Irene", comentó Emma García tras escuchar el audio de la sevillana. "Yo creo que es muy clara. Cuando tú vienes de una situación familiar como la que ha vivido Irene, perder a tus padres en menos de un año, el conflicto de Kiko e Isabel Pantoja. Al final es un cúmulo de situaciones que te supera", añadió Luis Rollán en Viva la vida.