Antonio Canales se rompe al recordar sus duros comienzos en 'Volverte a ver': "Dormía en la calle o en el metro de Madrid"

Este sábado, 17 de julio, Telecinco emitió otra entrega de Volverte a ver, el programa presentado por Carlos Sobera, contó con la presencia de Antonio Canales. El bailaor fue sorprendido en plató por su madre Pastora de los Reyes y recordó junto a Sobera sus duros inicios profesionales.

Al inicio de la entrevista, el bailaor cordobés explicó que fue difícil dar los primeros pasos en la danza por la negativa de su padre a que se convirtiera en artista: "Mi padre me decía que podía tocar la guitarra, que bailar era más de chica", rememoró Canales. Sim embargo, pese a la actitud de su padre, Canales le pidió ayuda a su madre.

"Yo le enseñaba detrás de su padre. Le decía que pusiese las manos para arriba y la cara para arriba, porque en el teatro hay que levantar la cabeza para bailar", recordó la madre del artista en el plató de Volverte a ver.

Antonio Canales se rompe al recordar sus duros comienzos en 'Volverte a ver'

"Al darme la vida ella me ha dado todo el arte que tiene. Ojala bailase yo como ella. Gracias por darme la vida y estar siempre ahí en los momentos buenos y en los momentos más difíciles", aseguró el bailaor visiblemente emocionado.

Tras el emotivo encuentro con su madre, Antonio Canales recordó sus difíciles inicios en Madrid: "Al principio tenia un poco de dinero que mis padres me daban, que al poco se em acabó. Iba a la calle Huertas donde había un convento y me ponía a la cola con la maleta. Y después me iba a dormir a la calle, primero como era verano, en el Retiro, y luego me dijeron que me tenia que ir o a Preciados, o a Legazpi, o a Atocha el metro y envolverme en los cartones para no pasar frío", relató el artista.