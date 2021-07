'Sálvame': Carlota Corredera censura las duras palabras de Víctor Sandoval sobre Nacho Polo

Víctor Sandoval ha estallado en el plató de Sálvame tras enterarse que Nacho Polo, su ex marido, está pasando unos días en Madrid. "Está aquí Nacho Polo y está guapísimo", le comentó Kiko Matamoros a Sandoval.

"¡Que te han visto! Que no hace falta que pongas en Instagram que no estás. Que te han visto en la calle Serrano. Está mi abogado y sabes el teléfono ¿no? A ver si acabamos de cerrar las cositas...", advirtió Víctor, muy enfadado, a cámara.

"A España le gusto un lloro y a mis padres verte. A ver si te ven pronto. ¡Y no lo retiro! Que te vienes y no lo dices porque tienes miedo", añadió el colaborador. Acto seguido, Carlota Corredera interrumpió al colaborador y censuró sus palabras: "Víctor retira esas palabras, no te puedo permitir que en un programa de televisión como este le desees la muerte a nadie".

"Me da igual, no lo retiro, porque ellos me lo desean a mí. Cuando hablo con mis padres me preguntan, ¿ya viene Nacho?, y le digo, no ya le mando pronto. Te están esperando que se han ido sin el dinero que les debes", continuó a grito limpio el colaborador.

"Víctor tú puedes reclamarle el dinero de todas las maneras posibles pero no diciendo esto", volvió a interrumpirle Carlota Corredera. "No puedo ver a este señor paseándose tan tranquilo por las calles de Madrid después de lo que a mí me ha hecho. Se han ido mis padres, los dos, sin ver la justicia a su hijo.", insistió Víctor Sandoval. Sin embargo, tras la censura del programa a su discurso, terminó disculpándose: "Pido perdón por lo de mis padres. Pero una cosa es que pida perdón y otra que no lo piense".