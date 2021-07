Lara Sajen desvela los capítulos más duros e íntimos de su infancia en 'Viernes Deluxe': "Tengo secuelas"

Lara Sajen, la décima expulsada de Supervivientes 2021, aprovechó su presencia en Viernes Deluxe para hacer un repaso de todos los capítulos de su vida, de como vivió su transición, y lo que ha supuesto para ella su participación en el reality de Telecinco.

"Eres una mujer impresionante, bellísima, con una vida totalmente alejada a la que vivías en Argentina", le dijo Jorge Javier Vázquez al inicio de la entrevista a Lara Sajen. "Tuve una infancia muy humilde. Vivía en una chabola sin baños y hacia las necesidades en un cubo. Desde lo físico y lo psíquico mi vida no tiene nada que ver", comentó Sajen.

"¿Ha sido un proceso complicado?", preguntó Jorge Javier sobre su transición. "El proceso desde que me tomé mi primera pastillita de hormonas no lo ha sido. Empecé mi transición hace 13 años. He ido evolucionando y haciendo lo que me pedía mi cuerpo y mi cabeza. Empecé tarde, con treinta años, porque no tuve la información adecuada", relató Lara Sajen.

Los capítulos más duros e íntimos de Lara Sajen en 'Viernes Deluxe'

"Me hicieron creer que lo único a lo que podía dedicarme era a la prostitución y yo no quería hacerlo. No siento miedo porque tengo bastante seguridad, pero siguen pasando episodios preocupantes que me hacen pensar", añadió emocionada. "Tuve un problema con la policía. Yo llamé a la policía para sentirme protegida y al final el problema lo tuve con ellos. Recibí una paliza cuando pensaba que eran ellos los que me iban a proteger", aseguró Sajen.

"Terminé en un calabozo. Mientras sentía esos goles y humillación, sentí que solo lo había visto en las películas", añadía Lara. "¿Por que te pegaban?", ha preguntado Jorge Javier. "Me tocaron dos gilipollas. Yo no había hecho nada. Estaba con otra chica transexual, a mí no me quitaron la ropa, pero a mi amiga, que no estaba operada completamente, le hicieron bajar las bragas y mover su miembro. No me dejaron compartir celda con ella porque decían que era un hombre", sentenció la concursante.

Otro agrio recuerdo es cuando Lara, con seis años, sufrió "abusos sexuales" por parte de su hermanastro, de 20 años: "No era consciente de aquello, era raro lo que sentía. Como que pasaba, sin más. Sé que no me gustaba pero tampoco sabia por qué pasaba, ni que era algo malo. Me dijo que no lo podía contar y me di cuenta de que era algo malo".

Por otra parte, Lara comentó que su madre, su hermano y su marido son las personas más importantes de su vida. La concursante compartió un bonito recuerdo: "Conocí a mi marido porque me escribió por Instagram diciéndome cosas bonitas. Yo estaba hasta de resaca. Llevamos cuatro años y cuatro meses", revelaba entre risas, asegurando que las redes sociales fueron las encargadas de unirle a su marido para siempre.