Amador Mohedano desmiente y ataca a Rocío Carrasco: "Mi sobrina ha sido muy desagradecida con nosotros"

Viernes Deluxe recibió en plató a Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado abordó cada uno de los temas familiares que trató Rocío Carrasco en su docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

La hija de Rocío Jurado contó en su docuserie que Amador Mohedano la traicionó durante su luna de miel al desvelarle a un fotógrafo donde estaba ella y Antonio David Flores. "Lo de la boda es mentira, ya lo he dicho varias veces. No es cierto. No sabia ni adónde iban. Yo conocía al fotógrafo pero ya lo he desmentido", dijo Amador.

Mohedano aseguró que había tratado de entender a su sobrina y que en muchos aspectos sí lo había conseguido, pero todavía la culpa de haber dado a su familia de lado: "La familia Mohedano no sabíamos de todo este follón, como ella decidió no saber nada de nosotros... Con Antonio David no es que haya tenido relación, hemos coincidió. Con los niños sí. Me dijeron que querían estar con su padre. No nos merecemos que nos haya dado de la do de esa forma, ella no tiene relación con nadie de la familia", declaró Amador sobre Rocío Carrasco.

Amador Mohedano desmiente y ataca a Rocío Carrasco en 'Viernes Deluxe'

Jorge Javier Vázquez intentó hacer entender a Amador que esa ruptura familiar estaba justificada, pero el hermano de Rocío Jurado insistió: "No nos lo merecemos". Eso sí, aseguró haber visto la docuserie completa y que no se creía muchas de las informaciones expuestas en ella, ni que Rocío tenga unos diarios de su madre.

El presentador quiso saber si Amador volvería a tener relación con su sobrina y él responde que ha pasado página, aunque hay algo que no perdona: "Cuando quisieron jugar con mi trabajo y mis hijos. Les pediría que se pusieran en mi lugar. Pasaron detrás de mí. Me quedé con la espina clavada porque mi hermana me lo pidió de rodillas", confesó, haciendo referencia al especial de Rocío Jurado. Según él, ese disco especial consiguió una gran recaudación que se destinó en gran parte al tratamiento de Rocío Jurado en Houston, pero defiende que otra parte no sabe que fue de él.