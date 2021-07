Se completa la lista de los finalistas que lucharán por ganar la séptima edición de 'La Voz Kids'

Antena 3 emitió este viernes, 16 de julio, la semifinal de La Voz Kids. Tras una gala llena de música y emociones, los 'coaches' seleccionaron los ocho finalistas que se disputarán el premio a la mejor voz Kids del país.

El talent infantil despidió la semana pasada a los asesores de los coaches: Beret, Aitana, Blas Cantó y Rozalén, por lo que la decisión de los finalistas quedó solo en manos de Melendi, David Bisbal, Rosario y Vanesa Martín.

Lea también: Exclusiva: Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra y Pablo López serán los 'coaches' de la próxima edición de 'La Voz Kids' en Antena 3

Equipo de David Bisbal: Manuel Ayra y Rocío Avilés

Manuel Ayra brilló con la canción 'Tu refugio' de Pablo Alborán y Rocío Avilés interpretó 'Vuelvo a verte' de Malú. Para David Bisbal fue una decisión complicada pero finalmente se decantó por estos dos concursantes. De esta manera, Carmen Puente y Lukas Urdea se quedaron fuera del concurso.

Equipo de Melendi: Jesús del Rio y Levi Díaz

Back in black de AC/DC fue la apuesta de Jesús del Rio, el rockero de ocho años, mientras que Levi Díaz se atrevió con Sia, eligiendo el tema 'Alive'. Los dos participantes se llevaron el 'Sí' de Melendi. Esto dejó fuera a otros dos concursantes: Dayron Jiménez y David Cabot.

Equipo de Vanesa Martín: Lola Avilés y Javier Crespo

La cantante malagueña eligió a Lola Avilés tras su interpretación de 'Te espero aquí' de Pablo López. En segundo lugar, Javier Crespo prefirió cantar en ingles con el tema 'When we were young' de la británica Adele. De esta manera, se despidieron del concurso Carla Quesada y Nora Fayos.

Equipo de Rosario: Nazaret Moreno y Jesús Montero

A Rosario Flores le costó mucho decidirse entre sus 'monstruos', como suele llamar a sus concursantes, pero finalmente se decantó por Nazaret Moreno, de ocho años, que interpretó 'Olvidé respirar' de India Martínez. En segundo lugar, la cantante eligió a Jesús Montero que interpretó 'No me doy por vencido' de Luis Fonsi. Así, Marta Fernández e Inés Thandi tuvieron que despedirse del talent.

Entidades David Bisbal Cantante Cantante Eva González Actriz, modelo y presentadora Actriz, modelo y presentadora Rosario Flores Cantante Cantante Ramón Melendi Espina artista de la música española artista de la música española