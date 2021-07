Dina Stars reaparece en Cuatro y desvela lo que de verdad le ocurrió tras su televisada detención en Cuba

Todo es mentira ha vuelto a hablar este viernes con Dina Stars, la youtuber cubana que fue detenida en su país mientras era entrevistada en directo con Marta Flich. La joven ha reaparecido ante las cámaras de Cuatro y ha desvelado todo lo que le pasó después de que se la llevara la policía.

"Me llevaron. Estaba súper nerviosa. Empezaron a hablar conmigo, me dijeron que no me metiera en temas de política. Me detuvieron y cuando mis amigos empezaron a llegar me llevaron a un barrio súper lejos. Me estuvieron interrogando y me dijeron que estaba detenida por instigación a delinquir, por darles visibilidad a las manifestaciones pacíficas", ha empezado relatando.

Lea también: Por qué no están Risto Mejide y Marta Flich presentando 'Todo es mentira': Javier Ruiz los sustituye

"Ellos me dijeron que no sabían cómo iban a terminar esas manifestaciones y que por eso me detuvieron. Pasé 24 horas en el calabozo, me dejaron hablar con mi madre, que era lo que yo pedía porque estaba preocupada por ella. Te desestabiliza no saber lo que está pasando fuera. Cuando hablé con ella me mantuve más firme y fue más fácil sobrellevar lo que estaba pasando", ha desvelado emocionada.

"Al otro día me dijeron que podía irme a mi casa pero que estaba presa domiciliar. Estoy arrestada en casa hasta que me digan si mi caso va a juicio o no. No puedo hacer ningún acto delictivo porque si no me cogen presa. Tengo que estar todo el rato localizable y solo puedo salir a trabajar, al médico, a por alimentos o por medicinas", ha desvelado ante la atónita mirada de Javier Ruiz y sus colaboradores.

El mensaje de Miguel Lago que emocionó a Dina Stars

Tras escuchar su testimonio, Miguel Lago quiso mandarle un mensaje de ánimo: "Fue impactante. El momento en el que te llevan fue de lo más impactante que hemos vivido en este programa en dos años y medio. Todos nos preguntaban qué pasaba", empezó diciendo.

Lea también: 'El programa de Ana Rosa' prescinde de Javier Ruiz como colaborador

"En mi casa mi hija de trece años, no entendía que a otra niña, que es como ella te veía, se la llevaran por estar contando lo que pasa. Es cierto que el gobierno español todavía no ha dado el paso que muchos consideramos que tiene que dar, pero la solidaridad de la mayoría de los españoles la tienes tú y la tiene el pueblo cubano, te tenemos que dar las gracias por tu valentía", le ha dicho el colaborador mientras ella rompía a llorar.