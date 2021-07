"La pandemia está descontrolada": el preocupante análisis de un epidemiólogo que dejó helada a Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega ha analizado este viernes en Ya es mediodía los preocupantes datos que está dejando la pandemia del coronavirus durante la última semana. Para analizar la situación, la presentadora de Telecinco ha entrevistado en directo al epidemiólogo Quique Bassat, quien ha hecho un duro análisis de los datos.

Sanidad notificó este jueves 15 de julio un total de 27.688 nuevos casos y 41 fallecimientos. La incidencia acumulada sigue disparándose y ya supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes, lo que ha hecho a las autoridades sanitarias de todo el país replantearse la relajación de las medidas que se han tomado durante los últimos meses.

Bassat arrancó su diagnóstico con unas palabras que dejaron muda a la presentadora: "La pandemia está clarísimamente descontrolada", ha advertido. "Y tenemos una incidencia como no habíamos visto desde la primera ola. La trasmisión está disparadísima y tendríamos que dar un paso atrás en las medidas que habíamos liberalizado con cierta alegría", ha expresado el científico mientras la periodista le preguntaba qué medidas habría que tomar.

"Hablo en especial de los toques de queda y de las aglomeraciones. La mayor parte de los contactos están siendo entre los más jóvenes, así que hay que limitar que puedan agolparse", ha pedido el entrevistado que, tal y como ha recalcado una y otra vez Margarita del Val, ha recordado que la inmunización no evita el contagio. "Las vacunas no son infalibles. protegen de forma muy efectiva, pero no de manera total. Por lo tanto, es posible infectarse y lo que es menos probable es que la enfermedad se desarrolle, aunque no grave", ha zanjado.