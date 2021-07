Los dos intentos fallidos de Cintora con Ione Belarra: la pregunta clara que la ministra no quiso responder

Jesús Cintora se ha hecho eco en Las cosas claras la preocupante situación que se vive en Cuba, donde los ciudadanos se han echado a la calle para protestar contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. Para hablar y debatir sobre la crisis que se vive en el país, el presentador conectó en directo con Ione Belarra, ministra de Unidas Podemos.

Antes de comenzar la charla, Cintora dio paso a un vídeo en el que se recogían la opinión de Pablo Casado, líder de la oposición, sobre este polémico asunto que durante toda la semana ha copado los contenidos de todos los programas de actualidad de la televisión. El presidente del Partido Popular fue contundente a la hora de definir el problema que se vive en la isla.

"Cuba es una dictadora, no pasa nada. Es lo mismo que haría cualquier persona demócrata que ve que, durante 62 años, se encarcelan a presos políticos, se torturan en las cárceles a inocentes y se reprimen, con palos en las calles, protestas pacíficas pidiendo democracia y libertad", declaró Casado ante los medios de comunicación.

La clara pregunta sobre Cuba que Ione Belarra no quiso contestar

Acto seguido, Cintora dio comienzo a la entrevista y, nada más empezar, le lanzó una directa pregunta: "Señora Belarra, ¿Es Cuba una dictadura?". La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 optó por responder en primer lugar al líder popular. "A mí me molesta muchísimo que Pablo Casado trate de hacer política nacional con un problema internacional de este calado. Al jefe de la oposición le dan exactamente igual los cubanos y las cubanas, por desgracia. Lo único que quiere es atacar al Gobierno. Su frase habla por sí misma", arrancó diciendo.

"Yo creo que, si realmente nos preocupa el pueblo cubano, en lo que tenemos que trabajar es para que se levante de una vez por todas ese embargo económico en un país que ha sido capaz, con sus propios medios, con su propio sistema sanitario y científico, de desarrollar dos vacunas. Sin embargo, a consecuencia de ese bloqueo, no tienen los recursos suficientes para poder tener jeringuillas que permitan inocular esas vacunas", añadió la también secretaria general de Unidas Podemos.

"Yo creo que esto da una idea de la situación de absoluta excepcionalidad en la que se encuentra Cuba y, realmente, si al señor Casado le preocupan las cubanos y las cubanas lo que haría es pedir el levantamiento del embargo, que es lo que está generando una situación absolutamente excepcional y límite", insistió Belarra antes de que Cintora volviera a repetir la pregunta con la que comenzó la entrevista.

Cintora insiste: "¿Cómo definiría usted el sistema político de Cuba?"

"Pero el sistema, el régimen cubano, ¿Cómo lo definiría usted? El sistema político que tienen ahora mismo... Decía el presidente del Gobierno que no es una democracia", insistió el presentador del programa de Televisión Española. "Mira, Jesús, yo creo que la situación de Cuba no se puede entender, de ninguna de las maneras, dentro de los parámetros a los que estamos acostumbrados en Europa ¿Te imaginarías cualquier país que se viera sometido seis décadas a un embargo económico? Bueno, pues yo creo que, precisamente, porque no se puede evaluar con los mismo parámetros con los que evaluamos otras cosas", contestó finalmente la política.

"Además, yo creo que a los representantes públicos nos pagan por ser serios y proponer soluciones. Este es un problema internacional de primer nivel. Hasta 148 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas han pedido que se levante el embargo. Y creo que si a alguien le preocupa de verdad que los cubanos y las cubanas vivan mejor", reflexionó.

"A mí desde luego sí me preocupa, hay que trabajar para que se levante ese embargo y eso permita generar el clima para llevar a cabo reformas políticas y sociales, que nadie niega que se tengan que dar en Cuba... Efectivamente, se tienen que dar, pero la única manera de que eso sea posible es levantar el embargo económico", zanjó finalmente Ione Belarra, respondiendo a medias a la pregunta que le había lanzado el presentador.

???? Ione Belarra (@ionebelarra), sobre Cuba



???? "Al líder de la oposición le dan igual los cubanos, solo quiere atacar al Gobierno. Se tiene que levantar el embargo. La situación de Cuba no se puede evaluar con parámetros de Europa"



????#Lascosasclaras168

????https://t.co/mwvfkPwbyc pic.twitter.com/4Fkldm2mOb — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) July 15, 2021

