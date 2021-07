Salen a la luz las exquisitas exigencias de los colaboradores de 'Sálvame' a la dirección del programa

Sálvame ha vuelto a abordar este jueves las supuestas condiciones que Rocío Flores ha impuesto a Mediaset para participar como colaboradora de El Programa de Ana Rosa y Supervivientes 2021. Y tras hablar de los vetos que la hija de Antonio David Flores habría puesto a Belén Rodríguez, Kiko Hernández preguntó a sus compañeros qué condiciones han puesto ellos a la dirección del formato para el que trabajan.

Paz Padilla y Antonio Montero afirmaron enseguida que ellos no habían hecho nunca ninguna exigencia en concreto al programa. Belén Esteban, por su parte, si reconoció que entre sus condiciones está no coincidir en plató con Ángela Portero, a la que tuvo que indemnizar con 10.000 euros este año por las insinuaciones que la de San Blas hizo de su compañera de reality en GH VIP 3.

"Dije que me parecería muy bien que trabajara aquí, pero que a mí ese día me quitaran de trabajar. Y es más, esa señora en el juicio mintió y dijo que yo la había vetado en toda la cadena. Claramente está que ganó y se la pagó todo, pero trabajaba en Viva la vida y ahora trabaja con Sonsoles [en Ya es mediodía]", explicó Belén, que aunque no pronunció el nombre de Portero, Kiko Hernández sí lo hizo con su permiso.

Las condiciones de Anabel Pantoja: agua fría y una chocolatina

María Patiño contó, con el beneplácito de Lydia Lozano, que la canaria había exigido no compartir plató con Coto Matamoros durante la etapa de A tu lado. Acto seguido, la presentadora de Socialité desveló que Canales Rivera se unió a Sálvame exigiendo que no se hablara de su familia directa, incluyendo a la madre de sus hijos. Chelo se sumó a las confesiones y explicó que ella pidió protección para una persona y "no es Marta" [Roca, su mujer].

Finalmente, ya entre risas, Anabel Pantoja confesó que ella sólo exige agua fría y una chocolatina. "Es lo único que pido", dijo la sobrina de Isabel Pantoja. Belén Esteban concluyó la ronda desvelando que ella es la única tertuliana del programa que tiene aseguradas sus vacaciones durante el mes de agosto. "Es cuando estoy con toda mi familia y me voy a ver a mi mama", justificó la colaboradora.

