Anabel Pantoja, destrozada ante el mensaje que le ha enviado Kiko Rivera por su cumpleaños

Anabel Pantoja ha vivido una tarde agridulce en Sálvame. La colaboradora de Sálvame está de cumpleaños y se ha mostrado feliz y agradecida por la cantidad de mensajes positivos que ha recibido. Eso sí, ha aclarado que su primo Kiko Rivera no se había puesto en contacto con ella.

Por este motivo, el programa de Telecinco ha llamado al hijo de Isabel Pantoja para que le dejara un mensaje a la tertuliana y este ha accedido. Lo que no esperaba nadie es la reacción de Anabel, que se ha derrumbado ante las cámaras de Telecinco al negarse a escuchar los audios del que hasta hace unos meses era uno de sus principales apoyos.

Anabel Pantoja amenaza con abandonar 'Sálvame' si le ponen el mensaje de su primo

"Si me ponéis algo de la llamada, yo me voy fuera. Esto no es una amenaza. Pero es 15 de julio, estoy en Madrid, estoy lejos de muchísima gente a la que quiero y con la que me encantaría estar y no quiero escuchar algo que no quiero escuchar de alguien a quien quiero", empezó diciendo Pantoja, rota en un mar de lágrimas.

"A lo mejor te sorprendes", le insinuó Belén Esteban, haciéndole ver la posibilidad de que el mensaje sea positivo. "¿Tú crees que tu primo va a ser tan cruel para hacerte daño el día de tu cumpleaños?", le preguntó incrédulo Kiko Hernández. "Yo confío en Kiko", aseguró María Patiño mientras todos le dejaban caer que, a lo mejor, su primo iba aprovechar la ocasión para tender puentes entre ellos.

Anabel se volvía a coger un disgusto minutos más tarde al ver que el programa le había llevado a Dulce, la niñera de Chabelita, para que, disfrazada de Marilyn Monroe le hiciera entrega de una tarta que la invitada amagó con lanzarle a la cara. "Si me da el tartazo, Piqueras abre el informativo conmigo", soltó la andaluza muy enfadada.