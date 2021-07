Kiko Hernández explota contra Rocío Flores por su 'interesado' cambio de actitud: "Está orquestado por Antonio David"

Durante la última semana, Rocío Flores ha dado un auténtico volantazo a su actitud en el plató de Supervivientes 2021, donde ha aparecido cada vez más sonriente y amable con el resto de comentaristas del reality de aventuras de Telecinco.

Los colaboradores de Sálvame han debatido este jueves sobre los motivos de la nueva imagen que está ofreciendo la hija de Rocío Carrasco y Kiko Hernández ha sido uno de los que más duro se ha mostrado con la tertuliana. El madrileño desconfía totalmente de Rocío Flores y cree que su padre puede estar detrás de una premeditada estrategia.

"Yo lo tengo más claro que el agua: todo esto está orquestado por Antonio David. Le ha dicho a su hija que esa actitud no le beneficia a Olga que está oliendo ya los 200.000 euros. Tampoco me creo a esta niña", ha argumentado Hernández, recordando que el cambio de comportamiento de Rocío Flores coincide casualmente con la semana en la que la mujer de su padre está nominada en Supervivientes. Kiko Hernández acusa a Marta López de hacer un numerito con Rocío Flores

Además, Kiko puso en duda uno de los momentos más comentados del Tierra de nadie de este miércoles en el que Marta destacó delante de todo el mundo el parecido entre el look que llevaba la joven y el que horas antes lució su madre en el plató de Sálvame. Esto dio pie a un inesperado piropo de Flores hacia su madre, Rocío Carrasco.

"Lógicamente, lo habrán hablado por detrás... si no Marta no le pregunta eso, me juego el cuello", ha teorizado el colaborador, que no ve buenas intenciones en la hija del exguardia civil. "Todo lo hace para ganarse al público de los que creen que la niña es mala y que así salven a Olga. Y a Olga no la van a salvar por este fingimiento", ha concluido.