Sonsoles Ónega rompe a llorar ante su padre, conmocionada por una triste noticia

Los espectadores de Telecinco han sido testigos este jueves de un momento de lo más emotivo. Sonsoles Ónega no ha podido evitar romper a llorar mientras entrevistaba en Ya es mediodía a su padre Fernando Ónega. La periodista no ha podido aguantar las lágrimas mientras analizaban el homenaje a las víctimas del coronavirus que se ha celebrado en el Palacio Real de Madrid.

El mítico periodista ha ejercido como maestro de ceremonia del evento y, al finalizar el acto, ha atendido a su propia hija ante las cámaras de Mediaset. Fernando Ónega ha querido aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje de recuerdo a su hermano, tío de la presentadora de Telecinco, que también falleció por la enfermedad.

Lea también: El motivo por el que Alba Carrillo ha tenido que salir al rescate de Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía'

"Lo que se ha intentado ha sido demostrar que no nos olvidamos de lo que ha hecho el personal sanitario por este país", ha declarado el periodista. "Les hemos dado homenajes privados, los hemos aplaudido desde los balcones y las ventanas, pero faltaba justamente un homenaje de estado. El personal sanitario perdió a más de un centenar de sus activos y 130.000 profesionales han sido contagiados por este maldito virus", ha valorado el comunicador, que definió el evento como "un ejercicio e memoria" para darles las "gracias por estar ahí".

Acto seguido, Sonsoles le preguntó a su padre qué imagen no iba a olvidar nunca de este último año y medio: "La imagen que yo tengo de este año es justo la que no he visto, la que no han visto cerca de 100.000 familias españolas. Esa de un familiar que un día ingresa en un hospital y no lo vuelves a ver, y lo entierras o lo incineras y no le has podido decir adiós", respondió él antes de ponerse como ejemplo. "Yo estoy hablando de mi hermano José Ramón, de tú tío José Ramón".

Las lagrimas de Sonsoles Ónega por su tío fallecido de covid

En ese instante, Sonsoles ha roto a llorar, permaneciendo varios minutos en silencio. La periodista no lograba recomponerse y uno de los colaboradores, Rodolfo Irago, tomó la palabra para continuar la conversación con Fernando Ónega. "Te digo una cosa muy amarga: esta mañana escuché que si no llevábamos ya demasiados homenajes. Me pregunto cómo podemos decir eso, con la cantidad de víctimas que hubo, con lo que se han sacrificado y han trabajado", ha defendido el veterano comunicador.

Lea también: El gran cabreo de Sonsoles Ónega con un tertuliano de 'Ya es mediodía': "¿Quieres que me echen?"

"Todo lo que sea rendirles homenaje, cada año y cada día, se lo merecen", insistió antes de que Cristina Cifuentes se uniera a la conversación con Sonsoles aún ausente. Pasado un rato, Sonsoles volvió al plano justo para despedir la conexión, agradeciendo a su padre su participación en el programa. "Se tiene que ir. Yo lo dejaría todo el rato con vosotros", afirmó antes de despedir la conexión.