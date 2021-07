La fantasía sexual de Paula, una comensal de 'First Dates', sube la temperatura del restaurante

Paula y Jorge protagonizaron una cita subida de tono este martes en First Dates. Desde el primer momento, ambos confesaron ser personas "muy calientes" y para los dos, "el sexo es fundamental en una relación".

"Me gusta el número cuatro y me gustaría tener cuatro hijos, me gusta echar cuatro polvos al día o masturbarme cuatro veces al día si no hago el acto sexual", afirmó Paula a cámara.

Lea también: Una joven "adicta al sexo" deja en shock a Carlos Sobera en 'First Dates': "Lo necesito a cada rato"

Carlos Sobera, presentador del programa, quiso saber sobre su vida amorosa: Ha sido regular porque con los chicos con los que he dado no han sido compatibles conmigo. Lo que más valoro en una pareja es el sexo y que sea activo sexualmente. Es lo mas importante para mí. Busco a un hombre que le encante el sexo como a mí", respondió Paula.

Una comensal de 'First Dates' revela la fantasía sexual que quiere cumplir con su cita

Su cita fue Jorge: "Soy un chaval caliente, con buena vibra, que va a por todas. Busco a una mujer que me respete, que me de la tranquilidad que quiero y, sobre todo, que sea caliente como yo en la cama". Al presentarse, Paula le dejó claro que "mi primer requisito es un chico que sea activo sexualmente".

Lea también: Las confesiones más íntimas de Sonsoles Ónega que dejaron sin palabras a Carlos Sobera en 'Volverte a ver'

En la cena, ambos mostraron complicidad y se lanzaron varias indirectas de carácter sexual. "En la cama soy un toro, al día puedo llegar a hacer dos o tres veces...", dijo Jorge. "Yo igual", aseguró ella.

"¿Cual es tu comida favorita?", quiso saber Jorge. "La pasta", respondió ella. Después, Paula confesó la fantasía sexual que tendría con Jorge: "A mí me encantaría echarlo en la cama, untarlo de macarrones con su salsa de tomate y chuparlo desde el dedo gordo del pie, hasta el último pelo de la cabeza", desveló la comensal en el restaurante de First dates.