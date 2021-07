Tom Brusse se derrumba en 'Supervivientes' y reconoce su infidelidad a Sandra Pica con Melyssa Pinto

Tom Brusse, concursante de Supervivientes 2021, se ha enfrentado al 'puente de las emociones' durante la gala del miércoles. El participante ha hecho un repaso por los capítulos más dramáticos de su vida, como su traición a Melyssa Pinto en La isla de las tentaciones.

"He traicionado a varias personas. Lo hemos visto todos, en mis situaciones amorosas. Hace un año traicioné a Melyssa con Sandra. Hablar de ese tema es muy complicado para mí porque Melyssa siempre ha dado todo por mí, ha hecho muchísimas cosas por mí y le he traicionado delante de millones de personas", admitía el francés, confesando además que dejó a Melyssa por Sandra porque "quería algo nuevo".

"La dejé por Sandra porque pensé en mí. Igual no tenia que haberlo hecho de esa manera. Yo antes no traicionaba a nadie. No sé lo que me pasó", añadía Tom, visiblemente emocionado.

Tom Brusse desvela en 'Supervivientes' sus infidelidades a Sandra Pica

"He traicionado a Sandra también, cuando ella me daba todo. Es que no entiendo lo que me pasa en mi cabeza. Cuando una persona te da todo, en vez de estar bien y darle amor, yo no, voy a mi bola y eso es que no me lo puedo quitar de la cabeza", lamentaba el concursante. "Le he traicionado con Melyssa al volver de la isla y hace poco le he sido infiel", reconocía.

Además, Tom reconoce que no se ha portado bien con sus parejas, pero tampoco con su familia. El participante se arrepiente de no haberse dado cuenta hasta el fallecimiento de su madre. "He hecho sufrir a mi familia por mis actos. Iba a mi bola, no les hacia caso. Siempre he tenido esa culpa de no estar tanto con mi madre, porque de joven hacia cosas que un hijo no pude hacer. Salía siempre de fiesta, no estudiaba. Nunca estaba con ellos..", explicaba arrepentido.

"No sé como perdonarme, he hecho tanto daño a la gente. No sé con quien hablar, ni con quien pedir perdón. A mi padre y a mi hermana quiero pedirles perdón por todo el daño. También a toda mi familia porque han estado involucrados. Quiero pedir perdón a Sandra y a su familia", concluía Tom, entre lagrimas, en su último escalón del 'puente de las emociones'.