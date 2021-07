El piropo de Rocío Flores a Rocío Carrasco cuando la comparan con su madre: "Es muy guapa, así que yo encantada"

Rocío Flores regresó, como cada miércoles, al plató de Supervivientes: Tierra de nadie después del debut de Rocío Carrasco como defensora de la audiencia en Sálvame. Sin embargo, ambas no se vieron las caras en los pasillos de Telecinco.

Desde la cadena explicaron que había sido la propia organización quien le recomendó a la nieta de Rocío Jurado que entrara por otro sitio, concretamente por el plató de informativos.

En la gala, Rocío Flores sorprendió con un peinado similar al que Rocío Carrasco había lucido horas antes en el programa de Jorge Javier Vázquez. Marta López, colaboradora habitual del programa, quiso señalar la coincidencia: "Vienes muy guapa hoy, no me mates, pero te pareces a tu madre que venía con una trenza también".

'Supervivientes': La reacción de Rocío Flores al ser comparada con su madre

"La verdad es que no lo he visto, pero que me parezco a ella me lo dicen mucho. Ella es muy guapa, así que yo encantada", respondió Flores. Después, la colaboradora quiso saber si Rocío se sentía nerviosa al ir al plató de Supervivientes, a sabiendas de que podría cruzarse allí con Rocío Carrasco. "No, porque eso no va a pasar, no por mí. Y si fuese así, no tendría ningún problema", explicó la hija de Antonio David.

Ante las últimas declaraciones de Olga Moreno en Supervivientes en las que comentaba que no creía en una reconciliación entre Rocío Carrasco y sus hijos, "mientras exista la otra persona", Marta López quiso saber quién era la persona que se interponía en la reconciliación. "No tengo ganas de mencionar a nadie. Quería destacar que Olga siempre ha tenido que ser muy fuerte", respondió Rocío Flores desviando el tema.