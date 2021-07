'Supervivientes': Lola cayó en una "depresión" tras la 'Isla de las tentaciones': "Me querían dar palizas"

Como cada miércoles, Telecinco emitió Supervivientes: Tierra de nadie. La gala se basó en el 'Puente de las emociones', un clásico del programa, en el que los concursantes se enfrentan a contar sus sentimientos sin censura. Así lo hizo Lola desvelando las consecuencias que supuso para ella participar en La isla de las tentaciones.

"Quiero empezar por la traición. Me considero una persona fiel a su pareja, a sus amigos, a su familia pero traicioné la confianza no solo de una persona sino de toda mi familia. No me he sentido orgullosa nunca de lo que hice, lo siento", confesó Lola refiriéndose a su paso por el reality, donde participó junto a su entonces pareja Diego James.

Tras lo ocurrido en el reality: "Se derivó un odio hacia mí por las redes sociales. Se me machacó muchísimo y caí en una depresión, estaba en terapia y mis padres no lo sabían porque yo no quería preocuparles. Me costó mucho salir de ahí", explicó Lola, entre lagrimas, sobre un proceso sin el cual "quizás no habría venido a 'Supervivientes', que ha sido lo mejor de mi vida".

El emotivo 'Puente de las emociones' de Lola en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

"Me hicieron creer que era mala persona y dormir pensando que eres mala es lo peor. Me dijeron de tomar ansiolíticos y no quise, no quería depender de tomar pastillas para tener una mente fuerte.", recordó la concursante, visiblemente emocionada.

"Recibía mensajes de que me querían pegar palizas, que no merecía la pena que siguiera viviendo. Que tenia que suicidarme porque era lo peor y al final me lo acabé creyendo. Sentía que todo al acoso que recibía me lo merecía. Estaba en mi casa como un alma en pena, no tenia ganas de comer", rememoró la leonesa.

"Ojala que esto sirva para hacer una reflexión importante del juicio gratuito en las redes sociales", añadió Lara Álvarez, presentadora del programa. "Se ve una cosa en televisión pero la gente tiene familia que lo sufre y toda mi familia lo sufrió. Era un machaque continúo hacia mí y yo no tenia la suficiente capacidad de esquivarlo", concluyó Lola en su 'Puente de las emociones'.