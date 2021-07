María Zurita, prima de Felipe VI, era la Dragona de 'Mask Singer': "Espero que les haya gustado a los Reyes"

Mask Singer descubrió este miércoles a Dragona, una de las máscaras que ha llegado a la recta final del programa. Para sorpresa de todos, quien apareció debajo del disfraz fue María Zurita, prima del rey Felipe VI.

"¡Qué locura! Esto me ha parecido fascinante. Jamás se me habría ocurrido hacer algo parecido", dijo tras descubrirse. "¡Si me echaron del coro de pequeña!", reaccionó, muy sorprendida, por haber llegado tan lejos.

Lea también: Mar Flores y José Manuel Calderón sorprenden como el Flamenco y el Perro de Mask Singer

María Zurita sorprendió bastante al público y al jurado y explicó cómo había guardado el secreto. "Solo lo sabía mi padre y yo en casa decía que me iba a una reunión. ¿A una reunión en chándal?", bromeó.

Ambrossi a Zurita: "¿Crees que el rey Juan Carlos está dentro del Erizo?"

Arturo Valls preguntó a la invitada sobre la opinión que tendrían los Reyes de su paso por el programa. "¿Qué estarán pensando en Zarzuela?", planteó el presentador. "Tú que conoces al rey y la reina, que serán fans del programa porque son del entretenimiento blanco, ¿qué estarán pensando? Seguro que les gusta, ¿no?", dijo Valls. "Pues eso espero", respondió María Zurita.

Javier Ambrossi fue más allá. "¿Crees que el rey Juan Carlos está dentro del Erizo?", preguntó a María Zurita. "Aquí todo puede ser", respondió ella.

Por otra parte, Mask Singer también descubrió la identidad de Pingüino, la máscara invitada de la semana. En este caso, el famoso que se escondía en el disfraz era Pepe Reina.