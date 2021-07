Laura Fa abandona 'Sálvame' tras una dura bronca con María Patiño: "Tiene cosas machistas"

El estreno de Rocío Carrasco como defensora de la audiencia de Sálvame, con la hija de Rocío Jurado lanzándole una advertencia a su tía Rosa Benito tras sus críticas, ha terminado desembocando en una durísima bronca entre Laura Fa y María Patiño.

La catalana dedicó a su compañera unas líneas en el último artículo que ha publicado en su blog: "Esta causa es agotadora. Ayer viendo Sálvame, María Patiño y Kiko Matamoros me pusieron los nervios de punta (...) Patiño solo hacía sino repetir que no es cierto que Rocío Carrasco haya estado 20 años callada. ¿No ves que es una manera figurada de hablar? (...) ¿Qué hubieras querido, querida, que estuviera en el mas absoluto de los silencios?", publicó Fa cuestionando a la periodista.

Tras leer un fragmento del artículo, las tertulianas se enzarzaron en una gran disputa después de que Patiño asegurara sentirse muy ofendida por lo que, considera, son lecciones de periodismo y feminismo. Laura Fa intentaba explicar y aclarar sus polémicas palabras pero no había manera de que ambas llegaran a una posición en común.

"Soy una secundaria en 'Sálvame": Laura Fa se derrumba tras una bronca con María Patiño

Patiño empezó a defenderse a gritos, haciendo grandes aspavientos con las manos que acabaron de desesperar a Fa, que no paraba de repetir que se calmase. "Conmigo no te pongas así de violenta. María, no te pongas así de violenta conmigo", le pedía a la colaboradora una y otra vez. La cosa no iba a buen puerto y Jorge Javier intervino para intentar reconducir la sección de Rocío, que llevaba varios minutos muy sorprendida.

Tras ver un nuevo vídeo, la realización volvió a ofrecer un plano del plató para mostrar cómo Laura lo abandonaba totalmente derrumbada. El presentador salió enseguida tras ella por los pasillos de Telecinco y le preguntó por qué había reaccionado de esta manera. "Sí, creo que en 'Sálvame' soy una secundaria, pero no tengo problema en ello, cada uno tiene su papel y me parece bien. En las películas hay papeles protagonistas, secundarios y de relleno, yo no tengo ningún problema en ello", soltó la periodista, molesta con varias de sus compañeras.

"Me molesta que sean tan injustas Lydia Lozano y María Patiño, pero me duele más por parte de María porque se lo toma como algo personal y no me parece que lo sea. No tengo nada contra ella, hablo de su trabajo en algo tan importante como ha sido el caso de Rocío Carrasco. Los que estábamos de su lado hemos estado más solos, aunque no lo parezca", declaraba Laura, aún afectada por la bronca.

Tras un corte publicitario, Fa regresó al plató, donde se mostró aparentemente más tranquila: "Es que no se me escucha. Trato de traer un poco de perspectiva de género al plató, de feminismo, pero no me escucha. Ella tiene muchas cosas machistas en su discurso, pero como lo tenemos todos, y lo peor es que no me escucha cuando quiero explicarle algo. Como ha sucedido ahora", se quejó la catalana.

"¡Es una mentirosa!", exclamó Patiño, saltando de nuevo. "No dice la verdad. Si hay alguien que ha apoyado a Laura desde que ha llegado a este programa he sido yo. Si no se me da reconocimiento, lo digo yo. A mí que me lleven la contraria, va en mi sueldo. Que argumenten en mi contra, va en mi sueldo. Siento muchísimo no haber tenido la formación necesaria para ver desde el principio lo que Rocío denunciaba. Lo siento. He puesto todo de mi parte y lo he reconocido, pero no entiendo esto", se quejó la conductora de Socialité. "Parece que te debo pleitesía por ello. ¿Cuánto hace que no me apoyas?", replicó Fa antes de que Jorge Javier cortase la discusión para continuar con el prgorama.