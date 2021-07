La advertencia de Rocío Carrasco a Rosa Benito tras sus críticas: "Que se espere a otoño"

Una semana después de pisar por primera vez el plató de Sálvame, Rocío Carrasco ha debutado este miércoles como defensora de la audiencia del programa. Pero antes de dar voz a la opinión de los espectadores, la colaboradora se ha enfrentado a algunas reacciones que se han producido tras su fichaje por el espacio vespertino de Telecinco.

La hija de Rocío Jurado pudo escuchar en directo las duras palabras que lanzó su tía Rosa Benito desde Ya es mediodía. La tertuliana aprovechó la ocasión para arremeter duramente contra Sálvame, acusando a sus responsables de haber hundido la carrera de su hija Chayo como cantante.

Los tertulianos del programa han cargado duramente contra Rosa, asegurando que ella misma llegó a ser partícipe de algunas burlas a su hija. Tras ver las palabras de Benito, algunos entendieron que le había lanzado un mensaje subliminal a Carrasco al presumir de que ella sí era una buena madre con Chayo.

"Me la bufa": la respuesta de Rocío Carrasco a su tía Rosa Benito

Enseguida, la nueva colaboradora aseguró que prefería no entrar al trapo: "Me da igual lo que diga. Si sus palabras iban por mí, no me doy por aludida, me da igual", empezó diciendo Carrasco mientras Kiko Hernández trataba de sacarle más información. "Me la bufa en el sentido de que me da un poco igual, que diga lo que le dé la gana. Que se espere a otoño", acabó sentenciando en un claro aviso a lo que está por venir en la segunda temporada de su docuserie.

Jorge Javier tomó entonces la palabra para romper una lanza en favor de Chayo respecto a las insinuaciones que ha hecho su madre: "Siempre está culpando Rosa Benito a este programa. Yo soy el primero al que no le gustan las imitaciones que aquí se hacían de Chayo Mohedano, porque el mundo artístico es muy complicado, pero ella no puede emperrarse en que Sálvame se ha cargado a su hija como artista, porque no", defendió.

Carrasco quiso sumarse a la defensa de su prima como cantante: "Cuando uno critica de una forma no constructiva, por así decirlo, el trabajo de alguien, es injusto. El mundo artístico es un trabajo muy complicado y mucha gente depende de ella, que se haga eso es injusto. Yo tengo buena relación con ella y no hablamos nunca de las intervenciones de su madre", zanjó Rocío, afirmando que "Rosario es artista y canta muy bien".