'Todo es mentira' sigue el rastro de Dina Stars tras su detención en Cuba: "Está en paradero desconocido"

Todo es mentira vivió este martes un momento de lo más insólito que ha acabado dando la vuelta al mundo. Marta Flich entrevistaba en directo a la famosa youtuber cubana Dina Stars, para que hablara de la difícil situación que se está viviendo en el país, cuando unos policías se presentaron en su casa para detenerla.

Justo en el momento en el que la presentadora de Cuatro intentó unir en conversación a Dina Stars con el cantante Yotuel Romero, actualmente afincado en España, la influencer informó de que la seguridad del estado acababa de llegar a su casa para llevársela detenida. Después de unos minutos de incertidumbre, la joven pudo ponerse delante de la cámara para contar qué estaba pasando.

"Me llevan para Zapata y C [comisaría de la policía en La Habana]. En vivo para España, hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar", avisó la entrevistada, dejando en shock a Marta Flich. "Yo hago responsable al Gobierno de lo que me pueda pasar", insistió angustiada, explicando que la policía le ha pedido que los acompañe. "Voy sola y mis amigos vendrán detrás. Me tengo que ir, un placer", comentó la cubana, dejando a una amiga suya al frente de la conexión.

Dina Stars, "en paradero desconocido" tras su televisada detención

Tras la detención de Dina Stars, el programa de Mediaset comenzó a hacer una búsqueda exhaustiva de la influencer para conocer a dónde se la llevaron los policías que acudieron a su casa. En un primer momento, se dijo que la joven iba a ser trasladada a la comisaría de Zapata-Plaza e incluso el vehículo que la recogió tenía la inscripción de esta unidad policial. Sin embargo, parece que Dina nunca estuvo allí.

"Dina Star está en paradero desconocido", anunció de entrada Marta Flich, que informó a los espectadores de que lo primero que había hecho el programa fue llamar a la Embajada de Cuba en España. El funcionario que respondió la consulta fue esquivo con las preguntas y se limitó a invitar a la redactora de Cuatro a que llamara a la comisaría a la que supuestamente fue trasladada. "Aquí no tenemos ni idea de dónde puede estar la ciudadana", ha respondido el portavoz de la institución.

Todo es mentira llamó entonces a la estación de Zapata y Z: "No, aquí no se encuentra ella", aseguraron desde la isla caribeña. "Aquí en la estación no hay ningún detenido", repetían, informando de que, dependiendo del motivo de su detención, Dina podría pasar en comisaría "una hora, dos... o incluso un día o dos días". El programa repitió el proceso llamando a la comisaría de Guanabacoa y la respuesta fue la misma. "Acá no hay nadie", aseguraron.

Dina Stars llamó a su madre para informarle de que estaba "bien"

En las últimas horas, la única información que se sabe de Dina Stars la ha proporcionado Adriano López, un amigo suyo que vive en Miami, en palabras a El programa del verano."Lo último que supe es que está bien, hizo una llamada a su madre para tranquilizarla, le dejaron llamar", contó.

"Está bien, no dio indicios de que la hubieran maltratado, se le escuchaba tranquila, según me contaron porque yo no hablé directamente con ella", ha afirmado antes de asegurar que nadie sabe los motivos por los que se la llevaron. "No se sabe por qué cargo específico está detenida, pero al menos tenemos la certeza de que está detenida, y eso es un alivio porque la incertidumbre era inmensa", sentenció.