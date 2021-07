Cristina Saavedra se reincorpora a La Sexta tras el duro golpe personal que ha sufrido: "Es hora de volver"

La presentadora Cristina Saavedra se reincorpora hoy a La Sexta Noticias tras varios días fuera de los platós como consecuencia del duro momento personal que ha vivido en el último mes.

"Es hora de volver. Gracias por todo. Nos vemos a las 20h en La Sexta Noticias", ha escrito en Twitter la periodista, acompañando el mensaje con una imagen de la sede de Atresmedia.

Saavedra anunció hace unas semanas el fallecimiento de su abuela, el pasado 6 de junio. "Mi abuela no quería flores en su entierro, quería que ese dinero lo donáramos a la Cocina Económica de A Coruña (comedor social). No ha habido flores hoy. Mi abuela. La otra mujer que me crio. Mi maestra. Qué honor llevar tu sangre. Ya te extraño tanto", dijo entonces.

Cristina Saavedra perdió a su abuela y su hermana en dos semanas

Ese no iba a ser el único golpe que sufriría la periodista. Desgraciadamente, unos días después Saavedra comunicó el fallecimiento de su hermana. "Doce días después de la muerte de mi abuela, el pasado día 17 falleció mi hermana pequeña", dijo la presentadora. "Que la vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos. Que dentro te queda fuerza aunque creas que no, lo descubres", escribió.

Ahora, Saavedra se reincorpora a su puesto de trabajo al frente de la edición nocturna de La Sexta Noticias. Numerosos rostros de la cadena, como Mamen Mendizábal o Andrea Ropero, le han mandado mensajes de cariño coincidiendo con su regreso a la redacción.

Es hora de volver



Gracias por todo



Nos vemos a las 20h en @sextaNoticias, si gustan pic.twitter.com/tgQvgakkaP — Cristina Saavedra (@csaavedra_) July 14, 2021