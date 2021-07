La seria advertencia de Joaquín Prat a Naim Darrechi: "Si un día los testículos se te caen a cachos, verás lo tonto que eres"

Es una de las grandes polémicas de la semana. Hace unos días, Naim Darrechi, estrella de la red social TikTok -en la que acumula más de 26 millones de seguidores-, causó un gran revuelo a raíz de lanzar unas lamentables declaraciones durante una entrevista con otro famoso 'streamer'.

Durante la charla, el entrevistador le preguntó al influencer sobre el uso del preservativo: "No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Voy a empezar a acabar dentro", soltó Naim ante las risas de ambos. Tras esta afirmación, Mostopapi (así se llama el creador de contenidos) le preguntó si las chicas no le decían nada cuando se daban cuenta. "Si, pero bueno. Yo les digo que 'tranquilas que soy estéril, que yo me he operado para no tener hijos", añadió en otra sorprendente afirmación.

Las palabras del tiktoker han provocado un gran rechazo social e incluso el joven de 19 años ha sido denunciado por el Govern balear y el ministerio de Igualdad ante la Fiscalía por posibles delitos sexuales. "Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley del sólo sí es sí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro", ha declarado Irene Montero.

Y aunque Naim Darrechi ha publicado un vídeo en el que se disculpaba (a medias) por sus palabras, alegando que tan solo lo había hecho para llamar la atención de los políticos y de los medios de comunicación, el joven ha sido duramente criticado por algunos importantes rostros de la televisión. Uno de los que más duros se ha mostrado con el influencer es Joaquín Prat, que ha cargado contra él desde el plató de Cuatro al día.

Joaquín Prat estalla contra Naim Darrechi: "Eres completamente estúpido"

Tras ver las imágenes, el periodista no pudo morderse la lengua: "Si lo has hecho para que tengamos tu atención, desde luego que las tienes. Una atención para decirte que eres completamente estúpido, querido", empezó diciendo. "Uno se pone el preservativo, no solo para evitar dejar embarazada a una chica de tu edad, sino para evitar tener clamidia, herpes genital, gonorrea, VIH, ladillas, sífilis... Y un largó etcétera de enfermedades de transmisión sexual que, al igual que el coronavirus, están aquí y llevan con nosotros durante muchos siglos y no se van a ir", le hizo saber al joven.

"Si algún día te salen unas verrugas en los testículos por no ponerte el preservativo, o se te cae a cachos, te darás cuenta de lo tonto que eres", le advirtió con firmeza, haciéndole saber que estaba poniendo en peligro a muchas mujeres. "Por no hablar del cáncer de útero, que estás transmitiendo a todas las mujeres con las que estás manteniendo relaciones sexuales sin protección", sentenció Prat antes de dar paso a sus colaboradores.