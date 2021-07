La impagable reacción de Belén Esteban ante la posible docuserie de Jesulín: "Ojalá diga por qué no hace muchas cosas"

Sálvame convocó este martes a Pablo González, fotógrafo conocido como 'El Calvo', para que dinamitara el programa de Telecinco con "bombas" informativas que afectaban a diferentes colaboradores. Una de ellas iba dirigida a Belén Esteban y provocó uno de los momentos más llamativos de la tarde en el espacio de corazón de Mediaset.

"Jesulín de Ubrique está a punto de cerrar una docuserie en la que vas a salir perjudicada", le ha hecho saber el paparazzi, asegurando que el ex de la de San Blas se encuentra planeando una docuserie al estilo Rocío. Contar la verdad para seguir viva en la que el extorero hablase de su relación con la tertuliana y los motivos por los que no tiene relación con su hija Andrea.

Enseguida, la cara de Belén Esteban fue un poema: "Ojalá, ojalá la haga", ha reaccionado en directo la colaboradora, añadiendo irónicamente que estaba "afectadísima" con la noticia. "Vas a poder sentir el miedo que siente Antonio David. Está en negociaciones muy avanzadas, falta por determinar el ok de Jesulín pero te aseguro que no quedas en un buen lugar. La docuserie no se ha terminado por completo. La docuserie está en trámites", ha firmado Pablo González comparando su caso con los presuntos malos tratos que Rocío Carrasco habría recibido, tal y como ella ha denunciado, de parte del exguardia civil a lo largo de los últimos 20 años.

Belén Esteban, incrédula ante la posible docuserie de Jesulín

"Jesulín quiere sacar trapos sucios de cuando estaba con Belén Esteban y de cómo se rompió esa relación. Existen entrevistas que se han concedido a compañeros en las que vuelan planchas, cuchillos", ha seguido diciendo el invitado mientras Belén Esteban se comenzaba a mosquear. "Eso es mentira. Yo te agradezco que traigas esa información", le animaba la tertuliana.

"Ojalá hiciera esa docuserie y dijera por qué no hace muchas cosas. Que no la haga en agosto que estoy de vacaciones, que la haga para finales de julio que todavía estoy aquí. Cuando sea la docuserie pues nada, no pasa nada", ha respondido Belén Esteban entre risas. La televisiva ha optado por no creerse la noticia y ante las réplicas del fotógrafo, comenzó a cantar: "Quién, tuviera la dicha que tiene el calvo...". "Ya nos conocemos, vete a por otra bomba que esta no es efectiva", ha zanjado la colaboradora.