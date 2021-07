Entrevista a Arnau París: "Los piques y los bandos no te sirven de nada en Masterchef; yo fui a cocinar"

Masterchef tiene nuevo ganador. Arnau venció la novena edición del talent culinario de TVE después de imponerse a Meri, la duelista contra quien compitió en la prueba final del concurso. El catalán proyectó un menú perfecto que conquistó a Samantha Vallejo-Nájera, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y David Muñoz, el invitado estrella de la noche.

Hiciste un menú final perfecto. ¿Cuántas veces lo ensayaste?

Tenía claro que quería hacer un guiño a mi gastronomía pero con técnica y vanguardia. Di muchas vueltas para diseñarlo. Lo hice tres veces entero para ensayarlo.

¿Te veías ganador?

No, porque tenía una rival como Meri, que cocina muy bien, tiene actitud y sabía que lo iba a pelear.

Te has mostrado bastante seguro durante todo el concurso. ¿Es una falsa percepción o era así?

Tienes buen ojo. Hay momentos de todo, pero si tú mismo no te dices que todo va a ir bien y que lo sacarás, estás perdido. Te derrumbas.

Cuando cocinabas, siempre fuiste bastante solvente y no tuviste grandes patinazos. ¿Lo más importante es la concentración?

He hecho auténticas mierdas, pero sabía a lo que iba y cuál era la meta a la que quería llegar. Eso me ayudaba a gestionar la situación. La cocina es un terreno donde me siento seguro, pero Masterchef siempre te pone contra las cuerdas, te saca de la zona de confort y te lleva al límite. De esa manera, consigue que saques tu mejor versión.

¿Cuáles han sido las claves para ganar?

Por un lado, estudiar, cocinar y practicar. Por otro, la fortaleza mental. Es un programa que te exige mucho de cabeza, que estés centrado, seguro, que tengas resiliencia, que te levantes muy deprisa. El programa va muy rápido y te caen muchas hostias. Tienes que ser capaz de asimilarlo todo rápido y volver al ruedo.

En 'Masterchef' siempre hay conflictos personales. ¿Cómo conseguiste estar al margen de ellos?

Soy una persona que me suelo llevar bien con todo el mundo... hasta que me cabrean. Soy tranquilo y es muy difícil que alguien me caiga mal de entrada. Pero sí tienes que marcar límites, por si acaso. Con calma y buenas palabras se puede decir todo.

Nunca has bajado al barro ni te has posicionado en un bando...

Yo fui a Masterchef a cocinar. Los piques están muy bien, pero no te sirve de nada ir a un foso cabreado o pelearte con el de al lado. Cada uno tiene que ser responsable de sí mismo.

¿Cómo es Ofelia en las distancias cortas? ¿Tan intensa como se ve por televisión?

Es muy intensa, para lo bueno y para lo malo. También es una niña que se hace querer. Como a todos, hay que entenderla y saberla llevar.

¿Tuviste mucha mano izquierda?

Estar encerrado tres meses con la misma gente requiere mucha mano izquierda para que no haya conflictos. Yo prefiero hablar las cosas y solucionar los problemas.

¿Tanto os picó la llegada de José, el cardiólogo?

En ese momento, sí. Estás compitiendo, llevas un mes y medio de desgaste y, de repente, llega un tío fresco. Encima, guapo y que hace grandes platos... Luego somos grandes amigos, nos llevamos muy bien, pero dentro de cocinas era un nuevo rival.

¿Vas a trabajar con alguno de los jueces?

Mi relación es muy buena con todos y estoy abierto a ir a trabajar con ellos, pero ahora estoy centrado en mi proyecto de gastronomía. No es un restaurante al uso, son unas jornadas donde la gente viene a cenar a nuestra masía, donde hacemos nuestro propio aceite.

¿Has despedido tu antigua vida como comercial?

Cambiar de vida es algo bonito pero no es fácil. Te lanzas a la nada. Estoy encantado, no volvería atrás para nada, pero es una gran responsabilidad y hay que hacerlo bien.