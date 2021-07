La policía cubana se lleva a una 'youtuber' cuando hablaba en directo para Cuatro: "Hago responsable al Gobierno de lo que me pase"

Insólita situación la que se ha vivido este martes en plena emisión de Todo es mentira. Tras hacer un repaso de las protestas que la ciudadanía de Cuba ha celebrado en los últimos días contra el Gobierno, Marta Flich ha iniciado una conexión en directo con una famosa youtuber del país que en las últimas horas ha estado dando a conocer, en la medida de lo posible, todo lo que ha estado ocurriendo en el país.

"Estoy dando esta entrevista supernerviosa porque me acaban de citar ahora mismo, me acaban de llamar diciéndome que me querían ver y yo me he negado. Entonces me iban a hacer una citación legal a la cual voy a asistir con la frente en alto, ya que yo no tengo nada que ocultar. Yo no estoy haciendo nada malo, solo exijo mis derechos", dijo nada más empezar la joven, llamada Dina Stars, advirtiendo de que la policía podía llegar en cualquier momento.

Enseguida, la cubana ha cargado contra el presidente de Cuba: "Me da sentimiento ver a Díaz-Canel diciendo que él no llamó a reprimir al pueblo cuando no fue así. Tenemos mensajes y pruebas de que están obligando a los niños de 17 y 18 años a arremeter con palos contra su propio pueblo, están chantajeando a los trabajadores con perder sus trabajos y a los estudiantes con perder sus carreras", relató la 'youtuber' muy angustiada en una conexión torpedeada por los cortes de Internet que se están produciendo en la isla.

Detienen en directo a la youtuber cubana Dina Stars

"Yo ya no tengo miedo a hablar, yo estoy más que expuesta y a los que me están viendo quiero decirles que por favor esto no sea en vano. Necesitamos ayuda", ha pedido desesperada Dina, que asegura haber vivido en primera persona la represión policial. "No podemos contar con la prensa de este país porque todo lo que dicen es mentira, busquen en Internet porque muchas personas están publicando vídeos", ha denunciado, asegurando que hace poco tiempo fue citada por la seguridad del estado pidiéndole que dejara de hablar de política en su canal de Youtube.

La sorpresa llegó minutos después, cuando Cuatro intentó unir en conversación a Dina Stars con el cantante Yotuel Romero, actualmente afincado en España. En ese momento, la youtuber informó de que la policía acababa de llegar a su casa para llevársela detenida. Después de un momento de incertidumbre, la joven pudo ponerse delante de la cámara para contar qué estaba pasando.

"Me llevan para Zapata y C [comisaría de la policía en La Habana]. En vivo para España, hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar", avisó la entrevistada, dejando en shock a Marta Flich. "Yo hago responsable al Gobierno de lo que me pueda pasar", insistió angustiada, explicando que la policía le ha pedido que los acompañe. "Voy sola y mis amigos vendrán detrás. Me tengo que ir, un placer", comentó la cubana, dejando a una amiga suya al frente de la conexión.

"Vamos a intentar hablar con alguien de Exteriores, porque esto es algo inédito, yo nunca lo había vivido, desde luego. Espero que mañana podamos hablar con ella y descifrar esa conversación que han tenido en la puerta", ha concluido la presentadora de Mediaset antes de retomar su conexión con Yotuel Romero, que pudo presenciar todo en directo. "Esto es el día a día en Cuba. Tristemente. Qué pena que esto esté pasando, que venga la policía y te detenga sin ninguna orden. Es un país sin leyes", ha dicho rotundo el artista.