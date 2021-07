Antonio Maestre critica a Yotuel Romero, "un millonario que vive en Miami", y Ferreras sale en apoyo del cantante

El cantante y compositor cubano Youtuel Romero ha intervenido este martes, 13 de julio, en el programa Al rojo vivo para hablar de las protestas que se están sucediendo en Cuba contra el Gobierno. El artista, integrante del grupo Orishas, es también autor del tema 'Patria y vida', que se ha convertido en himno de estas movilizaciones contra la dictadura.

"Las calles están vacías porque ha crecido la represión. Están masacrando al pueblo y han limpiado las calles de forma brutal", ha dicho Yotuel sobre una aparente mayor tranquilidad durante esta jornada. "Que nos ayuden contra esa dictadura. El pueblo está hablando", ha solicitado desde Miami.

"El pueblo se cansó", ha dicho el cantante, conocido también en España por su trabajo como actor. Participó en la serie Un paso adelante y su pareja es Beatriz Luengo. "El pueblo se ha llenado de valor, de heroísmo y ha salido a reclamar sus derechos. Reclama la libertad de pensar diferente. Eso no puede ser un delito".

"Hay muchos cubanos que están denunciando esto y lo único que pedimos al mundo es que nos solidaricemos con el pueblo de Cuba, que está indefenso: lo único que pide es libertad y derechos", ha comentado.

Antonio Maestre critica que Yotuel, "un millonario que vive en Miami", no pida el fin del embargo sobre Cuba

Antes de finalizar la entrevista, Ferreras ha preguntado a Yotuel si pide al Gobierno de EEUU que levante el embargo sobre Cuba "que tanto daño hace a la población". "Pediría que no se maltraten los cubanos con los cubanos. ¿Tiene el embargo la culpa de que unos cubanos con palos paleen a otros cubanos? Lo que ocurre en Cuba es cuestión de humanidad. No actuemos como animales aunque pensemos diferentes", ha dicho.

Minutos más tarde, Antonio Maestre ha comentado la intervención de Yotuel, "que es un millonario que vive en Miami", después de que no haya querido hacer referencia al embargo. El comentario ha hecho reaccionar a Ferreras. "Es un artista ganador de premios Grammy", ha saltado el presentador. "Millonario", ha vuelto a decir Maestre. "Cuando uno se gana el dinero honradamente no necesita dar explicación [sobre su dinero]", ha recordado Ferreras.

"Sí, pero importa cuál es tu situación para ver cómo te expresas. Y cuando le ha preguntado por el bloqueo de EEUU no se ha pronunciado en contra", ha dicho Maestre. "La situación que vive el pueblo cubano tiene mucho que ver con todo. No podemos quitar 50 años del bloqueo como si no fuese un elemento importante. Importa", ha insistido. "Si nos importa el pueblo cubano, como dice Yotuel, importa que quiten ese bloqueo".