Penalización sin precedentes a un concursante de 'Pasapalabra': "Son las normas y nunca había pasado"

Lo nunca visto en Pasapalabra. El concurso de Antena 3 penalizó a Javier, uno de los nuevos participantes del programa, por una actitud que no se había producido anteriormente en el formato que presenta Roberto Leal.

Ocurrió durante la prueba '¿Dónde están?', cuando Javier estaba a punto de terminar. Llevaba cuatro aciertos, luego llegó el quinto y, para no perder, dejó correr el tiempo hasta agotarlo sin dar ninguna respuesta más. Si fallaba, lo podía haber perdido todo.

Lea también: La historia de vida o muerte de Javier, el hombre que logró batir a Sofía en su debut en 'Pasapalabra'

Roberto Leal: "Son las normas; nunca había pasado"

Sin embargo, Roberto Leal intervino en ese momento para penalizar la estrategia y recordarle que eso no estaba permitido. Para sorpresa de los espectadores, era algo que nunca había ocurrido anteriormente.

Lea también: Quién es Sofía Álvarez, la concursante de 'Pasapalabra' que compite contra Alberto Alfonsín

"Has tardado más de cuatro segundos en decidir la respuesta y eso no se puede hacer", explicó Leal. "Son las normas del programa, es verdad que no había pasado, pero son las normas de Pasapalabra", argumentó. "Cuando no tenéis un reloj es para que no se hagan posibles estrategias. Lo siento mucho. Son cero aciertos", añadió el presentador.

Entidades Roberto Leal Presentador Presentador