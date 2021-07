Olga Moreno manda un polémico mensaje a "los altos cargos" ante su nominación en 'Supervivientes': "Ellos saben por qué"

Nueva polémica en Supervivientes por unas palabras de Olga Moreno, nominada en el reality de Telecinco, que se juega la expulsión este jueves en una de las últimas galas del formato.

Los nominados hicieron un alegato para defender su puesto y las palabras de Olga Moreno despertador suspicacias por el contenido de una frase.

"Me da vergüenza porque no sé hablar ante la cámara porque soy muy cortada y me da hasta pánico", dijo la concursante, que ha llegado a la recta final del reality después de haber ganado varias pruebas de líder.

"Quiero dar las gracias a toda la audiencia porque estoy feliz y tengo mucha fuerza he vuelto a mi niñez. He entrado un poco mal y era algo que me hacía mucha falta", dijo Olga Moreno, que aseguró que no se esperaba llegar tan lejos.

Olga Moreno: "Gracias a los altos cargos, ellos saben por qué"

"Solo pido llegar por lo menos a los finalistas", añadió la concursante, que entró a Supervivientes días después del estreno de Rocío. Contar la verdad para seguir viva y del despido de su marido, Antonio David Flores, de Mediaset.

"Y darle las gracias a todo el equipo y a los altos cargos. Ellos ya saben por qué", añadió al final, cuando Jordi González anunciaba que se le había acabado el tiempo.