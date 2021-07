Pablo Motos se va de 'El Hormiguero' con un mensaje firme ante su crudo diagnóstico: "Está todo roto"

Pablo Motos se ha despedido de Antena 3 hasta después del verano. El Hormiguero deja de emitirse desde este martes y no volverá hasta el 6 de septiembre, cuando comenzará la nueva temporada de la cadena.

"Ha sido un privilegio hacerlos compañía en este año tan duro, donde nos ha pasado de todo", dijo Motos en una emotiva despedida que dedicó a toda la audiencia.

"Por encima del programa, el equipo sentía que teníamos una misión: recargaros de alegría, que es el material del que está hecho la esperanza", comentó. "Y vamos a necesitar muchas dosis de esperanza para reconstruir este país, después de todo lo que ha destruido el Covid. Está todo roto y hay que volverlo a poner en pie", sentenció.

Pablo Motos: "No confíes en la suerte"

"¿Y cómo lo hacemos? He comprobado dos cosas: no confíes en la suerte. Tener suerte no te hará tener éxito, pero trabajar duro sí te hará tener suerte", recomendó el presentador. Por otra parte, "para conseguir tus sueños lo mejor es estar despierto y observar lo que tienes alrededor".

"Hay una historia que me gusta mucho: había un niño que estaba intentando levantar una piedra y no podía. '¿Estás usando toda tu fuerza?', le preguntó el padre. 'Yo estoy aquí y todavía no me has pedido ayuda", contó Motos.

"La gente que os quiere es lo más importante"

El presentador lanzó, en este sentido, una última reflexión. "Mirad atentos cuánta fuerza tenéis y cuánta gente está dispuesta a ayudaros", dijo Motos. "Y, lo más importante, disfrutad de los afectos: la gente que os quiere es lo más importante. Todo lo demás es paja".