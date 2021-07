La espectacular rajada de la mujer de Chelo García Cortés contra 'Sálvame': "Se merece algo mejor"

Tres días después de que Kiko Matamoros y Chelo García Cortés protagonizaran una gran bronca en Sálvame en la que se dijeron prácticamente de todo, el programa de Telecinco ha querido ponerse en contacto con Marta Roca, mujer de la colaboradora de Mediaset.

La pareja de la tertuliana de corazón se ha mostrado muy dura, lanzando dardos envenenados contra varios rostros del espacio de corazón de Telecinco. La catalana ha cargado con la productora, así como contra los directores y presentadores del formato.

"Son unos cobardes. El chavalín este (Matamoros), que es un listillo, listo, listo... no va a atacar a los otros, no tiene cojones a atacarlos. Es más fácil atacar a las chicas. Yo le diría al chico este que un poco de educación y respeto a la profesionalidad a la gente", pidió la mujer de Chelo.

El monumental enfado de Marta Roca con Kiko Matamoros

"¿Crees que Chelo se merece algo mejor?, le preguntaba directamente uno de los reporteros del programa. "Sí, absolutamente. Chelo es una periodista de toda la vida. Creo que se merece más respeto por parte de la productora, de los directores y de los presentadores. Duele. Hemos pasado muchos años viviendo la vida que hemos querido", respondía Marta, visiblemente enfadada.

Kiko Matamoros, tras ver la primera parte de la entrevista telefónica, quiso contestar en directo: "No quiero abusar, sería muy fácil y no me da la gana... Estoy de acuerdo en que Chelo que se merece algo mejor pero no sé hasta qué punto tú se lo facilitas", le reprochaba el colaborador, añadiendo que por su culpa ahora su compañera se va a tener que enfrentar a una situación muy delicada en el programa.