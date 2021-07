La historia de vida o muerte de Javier, el hombre que logró batir a Sofía en su debut en 'Pasapalabra'

Pasapalabra continúa su andadura en Antena 3 con nuevos protagonistas tras la marcha de Javier Dávila y Pablo Díaz del programa después de que este último lograra alzarse con el millonario bote del concurso. Desde la gesta del tinerfeño, tan solo Sofía Álvarez ha logrado mantenerse, convirtiéndose en la nueva gran promesa del formato.

Sin embargo, el pasado viernes, la participante se encontró con un nuevo aspirante que logró ponerla contra las cuerdas. Se trata de Javier, un hombre licenciado en Económicas y Empresariales procedente de Madrid. El nuevo concursante explicó que actualmente se encuentra estudiando unas oposiciones para ser bibliotecario, ya que le apasionan los libros.

Javier estuvo a punto de morir al quedar atrapado en una cueva

Además, Javier sorprendió a Roberto Leal y a los espectadores de Antena 3 al contar una historia de vida o muerte sobre su pasado. "Perder dinero me salvó la vida", empezó reconociendo el hombre antes de desvelar la angustiosa experiencia a la que se tuvo que enfrentar hace unos años.

"Tuve la mala idea de ver un agujero en medio de una pared. Y cuando veía un agujero no podía evitar entrar", dijo Javier, refiriéndose a su afición por explorar cuevas. "Según fui entrando se fue estrechando y estrechando y ya no podía salir. Pero como se me fue cayendo el dinero del bolsillo, entró gente por detrás, me consiguieron encontrar y me sacaron. Todo siguiendo unas monedas", relató el señor.

Roberto Leal escuchó atónito la anécdota y no dudó en rebajar la tensión haciendo gala de su particular sentido del humor. "Pues menos mal que llevabas dinero suelto", aseguró el presentador. "Soy el nuevo pulgarcito", bromeó Javier, que logró batir a Sofía por 22 aciertos a 21 en su primer enfrentamiento en el rosco. La vasca deberá superar este lunes la Silla Azul si quiere continuar en el concurso.