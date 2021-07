Avilés, hundido, rompe a llorar ante Emma García: su novio le dejó media ahora antes de empezar 'Viva la vida'

Drama en Viva la vida. José Antonio Avilés rompió a llorar en el programa de Telecinco después de que Antonio, su novio, le hubiese dejado media hora de empezar el programa.

"Sabéis que hace dos meses sale una publicación en la que salgo con Antonio [su pareja] y hoy, por circunstancias, no ha pasado nada, hemos decidido los dos poner fin a la relación. No quiero que creen especulaciones. Ha sido él el que me ha llamado y me lo ha dicho", explicó el colaborador, muy emocionado, ante las preguntas de Emma García, que quiso saber qué le pasaba.

Lea también: El susto de Emma García en 'Viva la vida' tras el mareo de una reportera en pleno directo

"Antonio ha decidido poner fin a la relación. No he sido yo", aclaró el tertuliano. "Él venía hoy a Madrid, pero me ha dicho que se sentía bloqueado de ir al aeropuerto y coger el avión. Hemos tenido una conversación por teléfono y se ha terminado".

El enfado de Emma García: "Hay maneras y maneras"

Emma García, entre lágrimas, reprochó al novio la forma de dejarlo. "Hay maneras y maneras, no me parece bien", dijo la presentadora sobre una ruptura que se había producido media hora antes de comenzar el magacín.

"Hemos dicho que preferimos ser amigos a terminar mal. Ha habido un desgaste de la relación bastante jodido. He sido quizás demasiado invasivo, con mucha efusividad", reconoció Avilés, profundamente derrumbado.