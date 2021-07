Las confesiones más íntimas de Sonsoles Ónega que dejaron sin palabras a Carlos Sobera en 'Volverte a ver'

Sonsoles Ónega fue la invitada de Volverte a ver este sábado. El formato, presentado por Carlos Sobera, ha estrenado su nueva temporada en Telecinco. La periodista ha compartido con el presentador algunos de sus rituales para relajarse en el trabajo.

"Soy muy supersticiosa, Carlos. Al plató, para empezar, voy con un monederito, pero claro, va creciendo... Entonces, cada vez es más grande. En él llevo: cruces, castañas pilongas, un corazón de madera pasado por el sepulcro de Jesús, una pulsera que no se me podía caer", confesaba Sonsoles a Carlos Sobera.

"No puedo pasar por debajo de una escalera. He llegado a pararme en medio de una autovía por ver a un gato negro y abrazarme a un árbol. Y, por supuesto, ni amarillo ni nada de eso", añadía la presentadora de Ya es mediodía sobre sus supersticiones. "Entonces, como te cruces con un gato negro por el desierto de Almería, ¿Qué vas a hacer?, preguntaba en tono de broma Sobera. "Pues tenemos un problema. Iría con todos los dedos cruzados, tocándome la cabeza... porque creo que hay serrín", respondía ella.

Las confesiones de Sonsoles Ónega que dejan sin palabras a Carlos Sobera

Por otro lado, el programa tenia preparadas varias sorpresas para Sonsoles. Macarena Bartolomé, María Antonia López y María Rey, amigas y colegas de la presentadora, estuvieron en el plató recordando momentos especiales que han compartido juntas como compañeras de profesión. "Era la tía más rápida del pasillo con el micro", recordaba María Rey, presentadora de 120 Minutos en Telemadrid.

Además, Ónega recibió un emotivo mensaje de parte de su abuela: "Es muy buena. La quiero mucho. Es muy trabajadora, pero de pequeña era un trasto... que yo no podía con ella porque me corría por todas partes". La presentadora no ha podido evitar emocionarse con este detalle.