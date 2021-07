El susto de Emma García en 'Viva la vida' tras el mareo de una reportera en pleno directo

El equipo de Viva la vida se ha desplazado la tarde del sábado, 10 de julio, hasta el Hospital de Puerta de Hierro para conocer el estado de salud de Raquel Mosquera, ingresada el martes. Durante la conexión con el plató, la reportera estuvo a punto de desvanecerse por el calor.

Los meteorólogos han advertido hace días que este fin de semana se iban a alcanzar temperaturas muy altas en gran parte de España. En Madrid, los termómetros alcanzaron los 40 grados este sábado.

"Aquí estamos, no nos hemos movido. Estamos en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde ha sido ingresada de nuevo Raquel Mosquera. De momento no ha salido ningún familiar. Hemos podido hablar con algunos trabajadores del centro para ver si podían darnos alguna información acerca de su estado de salud", comenzó explicando la reportera del programa de Telecinco.

El susto de Emma García con el mareo de una reportera en una conexión en pleno directo de 'Viva la vida'

Acto seguido, la periodista empezó a titubear y perdió el hilo de su relato. De inmediato se apartó de la cámara, lo que preocupó a Emma García. "¡Ay!, ¿Qué le ha pasado a Amanda?, preguntó la presentadora.

"Perdón, me ha dado un poco de mareo", explicó la reportera volviendo a su puesto de trabajo y abanicándose la cara con la mano. "Hace muchísima calor", añadió. "No me extraña, Amanda. Cuídate mucho, ponte a la sombra. Estamos a unas temperaturas elevadísimas. Por favor, hidrátate y gracias por retomar la comunicación", le aconsejó Emma García antes de finalizar el directo.