Los 'coaches' de 'La Voz Kids' ya han elegido a sus 16 semifinalistas tras la gala del 'Último asalto'

Este viernes, 9 de julio, La Voz Kids ha celebrado la gala del 'Último asalto'. Davis Bisbal y Aitana, Melendi y Beret, Rosario y Rozalén y Vanesa Martín y Blas Cantó tuvieron que elegir los cuatro 'talents' con los que competirán en la semifinal.

Melendi y Beret fueron los primeros en elegir. Los seis concursantes que optaban a la semifinal eran: Levi Diaz, Jesús del Rio, Dayron Jiménez, Alejandro Gutiérrez, Alberto Negredo y David Cabot. Finalmente se decantaron por Jesús, que levantó al público con 'Highway to Hell', la mítica canción del grupo AC/DC, Levi, Dayron y David.

Las siguientes en elegir fueron Rosario y Rozalén, esta vez les tocaba a Carlos Prieto, Marta Fernández, Jesús Montero, Inés Thandi, El Popo y Nazaret Moreno luchar por el pase a la semifinal. La primera seleccionada fue Inés Thandi, que destacó con sus interpretación de 'Say my name', después eligieron a Marta, Jesús y Nazaret.

Estos son los 16 seleccionados para la semifinal de 'La Voz Kids'

David Bisbal y Aitana fueron los terceros en elegir a sus cuatro semifinalistas. Carmen Puente, Xoel Tarín, Rocío Avilés, Lukas Urdea, Manuel Ayra y Georgia izquierdo eran los integrantes de su equipo. Tras la ronda de actuaciones, el coach y la asesora eligieron a Manuel Ayra, que logró sacarle unas lagrimas a Aitana con su interpretación de 'Si a veces hablo de ti' de Moncho. La segunda elegida fue Rocío Avilés, que cantó 'No te pude retener' de Vanesa Martin. Además, Vanesa subió al escenario con su guitarra e interpretaron juntas su tema. Carmen y Lukas fueron los otros dos concursantes elegidos.

Vanesa Martín y Blas Cantó fueron los últimos en conformar su equipo de semifinal. Lola Avilés, Cahaya Lovisa, Nora Fayos, Carla Quesada, Javier Crespo y Ferrán Amador conformaban este equipo. Tras un largo debate por parte de la coach y el asesor, los clasificados para la siguiente fase del programa fueron: Nora, Carla, Lola y Javier, el talent que previamente había robado Vanesa al equipo de Melendi.