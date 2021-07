El 'multipoli deluxe' sobre Rocío Carrasco desata una batalla entre los colaboradores de 'Sálvame'

Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros, Miguel Frigenti y Marta López fueron los colaboradores que se sometieron al multipoli deluxe sobre Rocío Carrasco en Viernes Deluxe.

Rocío, contar la verdad para seguir viva y el reciente fichaje de Rocío Carrasco por Sálvame, ha movido los cimientos de Mediaset. "¿Has pensado en abandonar Sálvame en los últimos meses debido al clima creado en el programa?", era la primera pregunta a la que se enfrentaba Kiko Matamoros. "Sí, verdad", respondía el colaborador.

"Ha habido momentos en los que veía un clima de radicalización extremo, una especie de macartismo repugnante. No se permitía desarrollar las explicaciones... No sabia si me compensaba seguir", se quejaba Matamoros.

Los colaboradores de 'Sálvame' se enfrentan en un 'multipoli deluxe' sobre Rocío Carrasco

Lydia Lozano, por su parte, reveló que el mismo día que se anunció el estreno de la docuserie sobre Carrasco, Antonio David le llamó para "Tantearle". "Hiciste el ridículo pidiendo perdón a Rocío Carrasco de forma sumisa", le reprochaba Kiko Matamoros. Este último, también reprochó a Miguel Frigenti su actitud y lo calificó de "oportunista", al confesar Frigenti que: "Defender a Rocío Carrasco me ha beneficiado, pero mi defensa no era artificial".

Por otra parte, Belén Esteban contó detalles de la cena que tuvo en privado con la hija de Rocío Jurado. "La noté triste, vi a una persona que está en tratamiento. Me preguntaba por mi hija y me daba pena", comentaba la colaboradora. Lydia Lozano intervino entonces y comentó que no la ve preparada para trabajar en Sálvame. "Y no quiero decir que no sea profesional", aclaraba Lozano.

Además, el polígrafo destapó que Amador Mohedano "habla mal" de su sobrina. "Después de haber visto el documental, no ha cambiado gran parte de su opinión", explicaba Marta López.