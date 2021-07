Pilar Rahola explota contra Vox tras el asesinato de Samuel: "¡Están incitando al odio!"

Risto Mejide ha vuelto a abordar un día más en Todo es mentira el cruel asesinato a Samuel Luiz en A Coruña. El presentador, que en todo momento ha defendido el carácter homófobo del crimen, ha abierto debate sobre el asunto con algunos de sus habituales tertulianos.

Pilar Rahola ha sido una de las más contundentes, condenando la creciente oleada de odio que se ha desatado en España: "Me preocupa la proliferación de los linchamientos en masa. Llevamos unos años en los que hemos vivido agresiones sexuales, homófobas y sexuales en grupo, y ahora un linchamiento. Este fenómeno debería tener un trato penal determinado, que debe estar aún por tipificar. Tienen mucho que ver con la viralidad, con las redes sociales y con la idea del famoseo del tres al cuarto", ha arrrancado diciendo.

"El segundo fenómeno es que a mí me parece evidente que es un delito de odio. El solo hecho de que le gritaran 'maricón de mierda' no deja dudas. El listón no lo podemos poner más arriba. Desde 2013 hasta ahora han subido las agresiones por delito de odio un 45%. No es algo pequeño. Las asociaciones LGTB Hablan de 1000, 2000 y 3000 agresiones verbales y físicas", ha argumentado la periodista.

Rahola critica el negacionismo sobre el móvil homófobo del crimen de Samuel

"¿Por qué no quieren que será un delio de odio? Porque entramos en un debate político. Soy respetuosa con lo que pide el padre de Samuel pero desde hace unos años ha aparecido un fenómeno ideológico que ha puesto n duda la homofobia y la violencia de género. Cuando Abascal considera las clases diversidad sexual con la pederastia o Monasterio dice que el orgullo gay es una carnavalada, están incitando al odio", ha defendido la tertuliana.

"Hay medios que están buscando el origen de los agresores para cambiar el foco de la causa", ha lamentado Risto Mejide. "Me preocupa que haya negacionismo sobre el componente homófobo, en el momento en que te gritan 'maricón de mierda', ese componente ya existe", ha sentenciado rotunda Rahola.