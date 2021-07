Sonsoles Ónega frena a una amiga de los detenidos por el crimen de Samuel: "A los programas os da chichilla lo de maricón"

La policía sigue investigando el asesinato de Samuel Liz en A Coruña. Este viernes, dos menores de edad han sido detenidos tras ser identificados en la paliza multitudinaria que acabó costándole la vida al joven gallego. Uno de ellos tiene antecedentes y ambos estarían supuestamente vinculados a la agresión por la que otros cuatro jóvenes, en este caso mayores de edad, están declarando en los juzgados de la ciudad.

Ya es mediodía ha enviado a una reportera del programa las puertas del Juzgado de Instrucción para informar sobre la última hora del caso. Allí, la periodista ha decidido entrevistar a Carla Sánchez, una amiga de los detenidos que ha aprovechado la ocasión para cuestionar algunas de las claves del crimen.

"No son chavales de meterse en problemas, pero no sé lo que les pudo pasar. Creo que iban calientes y bebidos... Creo que no fue un crimen homófobo y creo que le habrían pegado igual si no fuese otro chico. En su pandilla hay un gay y no creo que le pegasen por eso", ha defendido Carla ante las cámaras de Mediaset.

"Gritaron eso porque es lo primero que ves en la persona. Si hubiera sido gordo, le hubieran dicho igual 'gordo de mierda'. Pero no porque lo conozcas o algo...", trató de defender la joven, que encontró enseguida el rechazo de la presentadora. "Ni gordo, ni nada. Esto ya lo sabes tú. Evidentemente, cuando a alguien le llaman maricón hay una intención... ¿o tú no lo ves así?", le preguntó desde el plató.

"No, yo no lo veo así", insistió. "Es que no podemos normalizar llamar alguien 'maricón' por la calle, no podemos", defendió Ónega. "Pero hoy en día está normalizado. Yo me enfado con alguien y le llamo lo primero que vea", volvió a repetir la amiga de los presuntos implicados en el asesinato de Samuel. "Que lo hicieron mal, ¿eh? No los defiendo y tendrán que pagar lo que han hecho, porque mataron a una persona y le quitaron la vida", trató de aclarar.

El enfado de Sonsoles Ónega con una amiga de los detenidos por el asesinato de Samuel

"Pero no fue homófobo, porque no llega a ser gay y hubiera pasado igual o más fuerte", señaló. "Yo no los defiendo, pero cuántas veces no ha pasado", dijo la joven, provocando el mosqueo de la presentadora. "Es que no me peleo en un momento porque creo que me están grabando, es que se ensañan durante 150 metros a patadas hasta que lo matan. A ti misma eso te tiene que remover algo por dentro, como no puedes decir que está normalizado llamar a nadie maricón, punto", remató muy seria la periodista.

Fue entonces cuando la entrevistada soltó un comentario que terminó de hacer estallar a Sonsoles: "Claro, pero es que como a la 'salsa rosa' os da chichilla lo de maricón... estáis así para cuatro programas, pero no es por maricón", defendió una vez más mientras era interrumpida por Ónega.

"No, Carla, no. Estás depositando en los medios de comunicación algo que no estamos haciendo, que es engordar esto. Hubo tintes homófobos en modo alguno. Aquí se ha cometido un asesinato", le recordó a la joven, que también se pronunció en contra de que hubiera una recogida de firmas para ponerle el nombre de Samuel a una calle de A Coruña. "Aquí ha habido un crimen y espero que no te pase ni a ti, como mujer, ni a nadie, sea cual sea su condición o su raza", remató la periodista antes de despedir la conexión.