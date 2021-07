"La lié parda": el "problemón" de Laura Moure que explica su radical cambio de look en 'La Ruleta de la Suerte'

A finales del mes de junio, los espectadores de Antena 3 se vieron sorprendidos por los repentinos cambios de look que protagonizó Laura Moure, azafata de La Ruleta de la Suerte, a lo largo de tres programas consecutivos.

Hasta el día 24, la joven apareció en pantalla con su habitual pelo corto negro. Tan solo un día después, el pelo de Moure creció de forma considerable hasta portar una larga melena. La cosa no quedó ahí y 24 horas más tarde, el pelo de la modelo pasaba de negro a castaño claro, lo que hizo que muchas personas le preguntaran a través de las redes sociales qué había pasado.

Pues bien, a través de un directo de Instagram, realizado junto a Jorge Fernández mientras los técnicos del programa arreglaban un foco del plató de Atresmedia, Laura Moure dio explicación a su repentino cambio de imagen. Ante las dudas de sus seguidores, la televisiva no tuvo reparos en contar por qué tomo esa decisión.

Laura Moure explica el motivo de su repentino cambio de look

"Bueno, que me he puesto extensiones", admitió sincera la compañera de Jorge Fernández. "He tenido un problemón con el pelo que ha durado demasiado. La lié parda y fui liándola más parda y acabé teniendo pelito de rata", comentó entre risas, confesando que fue ella misma la que se lo fue cortando hasta que un día no hubo remedio.

"Así que, me las ha puesto María Roberts. Es increíble lo bonito que está y lo natural que queda. Estoy encantada de tener pelo otra vez porque no tenía pelo, así de claro. Ni si quiera se me movía", concluyó la azafata a sus hordas de fieles seguidore sen redes sociales.