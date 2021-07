Belén Esteban responde alto y claro a Rosa Benito tras sus ataques a 'Sálvame': "En el 'Deluxe' no tuviste cojones"

Después de que Rosa Benito estallara contra Sálvame en el plató de Ya es mediodía, Belén Esteban ha querido aprovechar para responderle con un contundente mensaje.

"Me hubiera gustado que en su última intervención en el Deluxe hubiera tenido los cojones de decir lo que ha dicho, porque no dijo ni pío", comentaba Belén, muy seria, ante la cámara. "Entiendo su dolor, pero aquí madre somos todas", añadía la colaboradora.

Belén Esteban insistía en el tema y recordaba un episodio que ocurrió cuando Rosa Benito aún trabajaba en Sálvame: "Recuerdo que una tarde en la que Kiko Hernández da estopa a Chayo por todos lados, Rosa preguntó en el bar donde estábamos si haríamos buena audiencia. A mí que haga esto hoy vale, que lleva razón, pero que luego se vaya con nosotros por ahí y pregunte por la audiencia a costa de su hija... yo no entiendo nada".

"¡Si te duele tu hija aquí, también te duele en el bar, como para celebrar la audiencia del programa! ¿Quieres hacer audiencia a costa de un señor que está machacando a tu hija? A mí ese comentario me pareció vergonzoso, porque yo le digo a Kiko de todo y con mi hija no se mete, no me voy con él a tomar algo", sentenció con claridad la colaboradora de Sálvame.