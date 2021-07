El indignado alegato de Joaquín Prat contra Alberto Garzón por el debate de la carne: "¡La gente no es tonta!"

Es la polémica más surrealista del verano. La campaña de Alberto Garzón en la que invita a la población a reducir el consumo de carne, reflexionando sobre los daños (probados científicamente) que los excesos de la industria cárnica producen en en el medioambiente, ha causado una gran polvareda.

La postura del ministro de Unidas Podemos ha provocado el rechazo no solo de la oposición, sino que también el desprecio de algunos compañeros de su propio gobierno. El ejemplo más notable, el del presidente Pedro Sánchez, que alardeaba este viernes ante la prensa que para él "un chuletón al punto es imbatible". "A mí me gusta poco hecho", bromeaba minutos después Ferreras delante del propio Garzón.

La pulla de Joaquín Prat a Alberto Garzón por el debate de la carne

Garzón se ha encontrado también con el desacuerdo de grandes figuras mediáticas de la televisión. Joaquín Prat abordó indignado este asunto en Cuatro al día y quiso lanzar un mensaje al político desde el plató de Mediaset.

"Yo entiendo que tu quieras plantear el modelo de sostenibilidad... pero entonces, dale un palo también a las textiles, y habla de los litros de agua que se consumen para fabricar unas zapatillas de deportes. Pero ¿Por qué centras el tiro en la industria cárnica? Es que llueve sobre mojado...", ha empezado planteando el presentador.

"Si eres bien intencionado... no ha habido vídeo sobre la luz, con la luz disparada como está. Esto la gente no es tonta y toma nota... ¡coño! ¿Y el vídeo de 6 minutos para decir como le van a meter mano ustedes en la factura de la luz?", planteaba enfadado el comunicador en los minutos finales del programa. Finalmente, se despidió con un irónico mensaje: "Con vuestro permiso, me voy a comer un pepito de ternera".