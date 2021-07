Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, debuta en televisión con Susanna Griso

Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia, ha debutado en un plató de televisión con Susanna Griso. Ha aparecido en la última parte del programa de Antena 3, coincidiendo con una entrevista que la presentadora estaba haciendo a Santiago Segura.

"Quiero ser actriz", ha dicho la joven en su visita a Espejo público. "Yo creo que lo llevas dentro. Naces sabiendo que quieres ser actriz", ha comentado Carla Vigo, que ha podido compartir protagonismo en plató con uno de los directores de cine más populares. "Nos hemos encontrado en maquillaje y casi me desmayo cuando le he visto", ha contado sobre Santiago Segura.

Susanna Griso ha preguntado a Carla por la relación con su tía y con sus primas. "Es una cosa de la que no hablo", ha dicho la invitada. "Yo te tengo que preguntar", ha explicado la presentadora.

En ese momento, Segura ha echado un cable a la periodista. "Ser actriz es complicado pero ser reina es imposible y tu tía lo ha conseguido. ¿Eso te anima?". "La verdad es que sí", ha contestado Carla Vigo, que también ha enseñado el impresionante tatuaje que tiene en el brazo.

Carla Vigo: "Si fuese una enchufada ya estaría en Hollywood"

Griso ha querido saber qué piensa cuando la gente dice que es una "enchufada" por ser sobrina de la reina. "Me pone nerviosa porque para nada es así. Llevo dando clases de baile desde que tenía 3 años y llevo trabajando toda la vida. No me han reglado nada. Si lo hubieran hecho, ya estaría en Hollywood".

Tanto Susanna como Santiago han animado a Carla Vigo a conseguir sus objetivo. "Óscar Casas consiguió que no se le vinculara con su hermano", ha comentado la joven. "Ya, pero al principio era el hermano de Mario Casas", le han indicado. "Tienes que aspirar a que un día digan: 'Mira, es la tía de Carla Vigo' (por la Reina)". "Ese es el objetivo", ha resumido ella.

