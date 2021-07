Así es la estricta dieta que sigue Santiago Segura: "Hago ayunos de hasta 36 horas"

El Hormiguero recibió la visita de Santiago Segura y Leo Harlem en plató, quienes acudieron a presentar ¡A todo tren! Destino Asturias, la nueva comedia familiar del creador de Torrente.

"Es la historia de dos irresponsables que tienen que llevar a seis niños a un campamento en Asturias y lo primero que hacen es dejarlos solos en un tren", resumían los protagonistas del largometraje.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha hecho un repaso por la carrera de ambos y ha habido tiempo para que Santiago Segura hablase de la dieta que sigue. "Cuando te quieres pasar ¿Qué comes?", preguntaba Motos al director. "Yo en mi mente digo que no me voy a pasar como me pasaba antes, que comía bollería industrial o cualquier mierda. Ahora digo, si hay algo que esté espectacular, me paso", explicaba Segura.

Santiago Segura desvela el secreto de su estricta dieta en 'El Hormiguero'

"Hago ayunos intermitentes de 36 horas o de 18 a veces", añadía el cineasta. "Pero 36 horas es una locura", comentaba asombrado Pablo Motos. "Por eso no se lo recomiendo a nadie. Pero yo he leído que el hombre prehistórico comía, cazaba y de repente estaba tres días sin comer, con lo que nuestro organismo está preparado para ello", concluía el director de Padre no hay más que uno.