'Supervivientes': El mensaje de Jorge Javier Vázquez contra la LGTBIfobia tras el asesinato de Samuel

Tras una semana de protestas por Samuel, un joven de 24 años asesinado en A Coruña mientras le llamaban "maricón", según el relato de sus amigas, Jorge Javier Vázquez aprovechó el plató de Supervivientes para hacer un alegato contra la homofobia.

Al inicio de la gala el presentador saludó a los defensores de los nominados que se encontraban en el plató: el padre de Lola, el defensor de Alejandro Albalá y el hermano de Lara Sajen.

"Qué calor me está entrando, ¿No vas muy abrigado con el calor que hace? Con esa cazadora, esas botas...", le comentó Jorge Javier a Sergio, el hermano de Lara. "No, no aquí no tengo tanto frio... digo, tanto calor", respondió Sergio. "Hijo mío, parece que te pongo nervioso", bromeó el presentador.

El alegato de Jorge Javier Vázquez contra la LGTBIfobia tras el crimen de Samuel

Después de ese momento, Jorge Javier reflexionó: "Menos mal que aquí, en los platós de televisión, el 'mariconeo' no se castiga". El mensaje despertó el aplauso entre el público y los colaboradores presentes. "Ojalá la vida en España fuera como un plató de televisión", añadió Jorge Javier antes de continuar con la gala.