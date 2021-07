Olga Moreno se lo juega todo en 'Supervivientes': nominada tres meses después y a las puertas de la final

Supervivientes entra en su recta final con la reunificación definitiva de sus concursantes tras la expulsión de Lara Sajén, que tuvo que abandonar la Palapa de forma definitiva.

Los concursantes celebraron otra ronda de nominaciones y ya hay tres nuevos candidatos a marcharse del programa: Tom Brusse, Alejandro Albalá y Olga Moreno, que está en la palestra por segunda vez en la trayectoria del concurso, 14 semanas después de la primera vez. Durante este tiempo, había estado protegida por el liderazgo que conseguía en las pruebas.

Precisamente, Olga Moreno está en el punto de mira por el robo de la comida a su amiga Melyssa, que todavía no se ha recuperado del disgusto. "Me dolió, pero tampoco es que me sorprendiera tanto, he notado su ansiedad por la comida. Ella me explicó que era porque sentía nervios de que ella pudiera acabarse el bote de cacao a la vez que yo y quería que los dos estuvieran igual. Entiendo que pudiera cometer ese acto, no la quiero machacar porque quiero ser empática, pero creo que si yo no hubiera dicho que sabía que me habían robado, ella no me lo habría dicho", explicó Melyssa.

Olga Moreno: "Me siento mal, porque o soy así"

"Yo ahora mismo necesito un poco mi espacio, para mí no es solo la crema de cacao, sino que eso significaba que me había cortado el pelo y mi madre también y que justo ella había sido la que me lo había cortado. Es todo eso que dices: '¿Cómo llegas a tal extremidad?' Pero a la vez la sigo queriendo y sé que es una persona importante para mí entonces estoy un poco desubicada. Me da pena verla mal y no quiero que se sienta la peor persona del mundo porque no ha matado a nadie, pero a mí me duele y no puedo evitarlo", siguió la concursante.

Olga se limitó a volver a pedir disculpas a su amiga. "Me siento mal , porque o soy así, este programa te lleva a extremos que no te puedes imaginar. Le vuelvo a pedir perdón, espero que algún día me pueda perdonar. Te juro por Dios que me pasó igual que cuando me corté el pelo al ver el bote de cacao, en mi vida me hubiera cortado el pelo. No soy mala persona. Entré con mucho dolor, me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí y la he cagado. Lo siento a todo el mundo, pido perdón a Melyssa. Quiero tirar para adelante y no llorar más porque no puedo más", dijo la participante.

