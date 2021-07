Rosa Benito estalla contra 'Sálvame': "Machacaron a mi hija y se rieron de ella durante años"

"Es importante trabajar pero que trabajemos todos". Esto es lo que Rosa Benito dijo a Sálvame cuando un reportero le preguntó en los pasillos de Mediaset sobre la incorporación al programa de Rocío Carrasco. "¿Se puede quedar peor que tu tía?", preguntó Jorge Javier al nuevo fichaje del programa.

Rosa Benido ha querido explicar en Ya es mediodía a qué se refería con esa frase, que iba dirigida a Sálvame por la actitud que este espacio ha tenido tradicionalmente con su hija Rosario (Chayo) Mohedano.

"No lo dije por Rocío. Lo dije porque en ese programa han machacado a Rosario Mohedano y la han pisoteado", ha criticado Rosa Benito. "No la han dejado ser como es ella ni ser lo que ama en si vida, que es cantar. La han machacado diariamente. No había una tarde que no la machacaran", ha protestado.

Rosa Benito: "Se rieron y machacaron a mi hija Rosario Mohedano"

"Se rieron de ella", ha insistido muy enfadada. "Eso no es humanidad. Aquí tenemos que trabajar todos. Todos. No solo Rocío Carrasco. A Rosario la han machacado durante años y se han reído de ella. Ya no les tengo miedo. Y ahora no les tengo miedo. Ya no me importa. Ya bastante he sufrido. Así que, aquí, trabajar, todos: Rosario Mohedano, Rocío Carrasco y la madre que los parió", ha terminado. "Que no me busquen, que me pueden encontrar".